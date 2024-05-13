嵩偉實業伺服主軸頭 高效率、有口碑

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1989年成立、至今已屹立30餘年的嵩偉實業，除專業於國產伺服主軸頭客製化設計及製造之外，並研發生產自動化鑽孔機、攻牙機、多軸鑽孔攻牙器、各式角牙滑座、油壓滑座、特殊伺服滑座、暨滾子凸輪分割器等系列精密自動化加工生產之配組件，集設計、製造、銷售、服務於一體，在業界及市場上樹立絕佳口碑。

嵩偉實業總經理陳誌平表示，30多年來該公司團隊不斷研發創新與強化經營體質，累積雄厚的開發技術、快速的對應能力、豐富的協同設計經驗，產品線廣泛運用在自動化機械產業、汽機車加工、扣件、五金零組件、手工具、氣動工具等，為客戶創造最大生產利益，提升產能。

該公司所生產的CNC伺服主軸頭採用日本NSK、德國FAG原廠提供核心關鍵的軸承，以10多道繁瑣的加工組裝程序為產品奠下高品質的基礎。

此外，產品都必須通過嚴格的精度、同心度、溫升等品管測試，確保不會因高速、長時間作業而產生質變，發揮高質量運轉效能，提供客戶最可靠的加工精度及穩定度。

陳誌平表示，該公司30多年來業務不斷成長，其中最大的祕訣就是「製造最優良的產品給客戶」，以及「做到盡善盡美的服務」。該公司極為注重客戶的售前及售後服務，有了優秀的產品及優良的服務，再經由客戶的好口碑相傳之下，因此營業額得以持續成長。以「創新」的經營理念來說，一個產品的生命週期可分為設計、製造、維護與再生等階段，若透過維護與再生仍無法使用，產品生命即結束。

企業應體認到社會環境快速變遷，每個企業所面臨的階段性挑戰都不同，所有的產品與服務、生命週期如何延長，都需時時刻刻具有應變與創新的想法與做法。網址：www.songwoei.com.tw。