igus KIAE秀移動式岸電系統

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全球工程塑膠領導廠商igus推出其最新的移動岸電解決方案，旨在為港口實現氣候中和目標提供助力，該方案可為長達400米以上的碼頭泊位供電，無需固定岸電插座，可靈活滿足不同尺寸和停泊位置船舶的供電需求。

港口在實現氣候中和方面面臨著重大挑戰，停泊期間使用柴油發電機供電的船舶是主要的污染源之一，這些發電機不僅會產生大量的二氧化碳排放，還會造成空氣污染和噪音。此外，傳統的岸電系統也存在連接困境的問題。

貨櫃碼頭需要精準控制的作業，不同尺寸和停泊位置的船舶使得連接點不斷變化，傳統的固定岸電插座無法滿足這種靈活性的需求，igus移動岸電解決方案採用了igus滾輪拖鏈和特殊chainflex耐彎曲電纜的組合，可安全可靠地引導電纜在長距離內運行。

igus易格斯於2024年KIAE高雄自動化工業展展出readychain iMSPO全程移動式岸電系統，可為碼頭提供安全操作、易於使用和靈活供電，用在天車、抓斗的igutex產品系列是重負載應用的理想選擇，具有更高的運行性能和高動態能力。

igus易格斯也展出e-spool無集電滑環的電纜捲筒、autoglide自導向拖鏈、i-Sense智慧工程塑膠感測模組、各式機械手臂與線性滑台系列，助力業界更有效益地導入自動化，一站式購足滿足多元需求，無須潤滑的運動工程塑膠零組件，無需擔心造成環境污染，讓環保產品為經濟與環境創造雙贏。2024 KIAE高雄自動化工業展igus易格斯攤位：S3027，洽詢電話：（04）2358-1000。