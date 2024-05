新聞提要■美國颳起高爾夫球運動風潮,理由是新式練習場提供美食與喝酒等娛樂,吸引更多民眾加入。

精句選粹■More people are playing the game, thanks in part to off-course facilities such as driving ranges and Topgolf.

高爾夫球在美國再度流行起來,愈來愈多民眾從事這項運動,原因包括練習場與高爾夫模擬器(golf simulator)等設施提供更棒的體驗,以及體育娛樂公司Topgolf與PopStroke新式球場為該運動添加更多娛樂元素等。許多人看好,這股高爾夫運動風潮可望延續下去。

美國有句諺語說道,「高爾夫球是一項好運動,卻是一門爛生意」。原因是高爾夫球產業與家庭農場擁有相似特點:兩者都容易受到天氣影響、勞力密集,且占用大量可用於其他用途的房地產。

但這種說法如今有些過時。美國再度迎來高爾夫球運動熱潮,且這次榮景持續時間可能比過去幾次來得更久。

根據美國高爾夫球基金會(National Golf Foundation,NGF)數據顯示,美國2023年打高爾夫球的回合數量達到5.31億的歷史新高,不僅較2020年暴增10%,更超越1999~2000年名將老虎伍茲帶動熱潮期間的5.18億回合。

自2017年以來,高爾夫球場的參與人數(以玩過一回合的人數計算)增加12%,2023年攀抵2,630萬人,逆轉2010年以來累跌9%的趨勢。

不僅如此,美國玩高爾夫球的族群也變得更多元化,而這要歸功於女性、有色人種與青少年在該運動的占比增加。

15年前,高爾夫球場過多、需求不均。自那時起球場減少12%。在球場供應變少、需求攀升情況下,民眾如今願意多花一點錢從事高爾夫球運動。

聚會、約會的絕佳場所

許多人在正式球場以外的設施體驗到玩高爾夫球的樂趣,包括高爾夫球練習場與室內模擬器等。Topgolf與Drive Shack等練習場更提供全方位的娛樂,不僅有音樂與美食陪伴,更可以喝酒同樂,因此成為家庭聚會與情侶約會的絕佳場所。

新進球友人數持續增加

NGF數據顯示,2023年約3,290萬人參與這類非球場體驗,較2019年增加41%。2022年與2023年加總人數超越球場打高爾夫球的人數。

過去對於高爾夫球運動的批評眾多,包括技術困難、過於耗時與價格昂貴等。相較之下,這些入門設施提供的體驗,時間從半小時到兩小時不等,便可以讓民眾感受到高爾夫球的魅力所在。

在新冠疫情初期,擁有社交安全距離的高爾夫球受到市場青睞,也吸引許多新的打球人口加入。

為了延續疫情時期的熱潮,許多高爾夫球俱樂部為付費會員提供更多服務,風格也更親民。例如包括會議室改成家庭用餐區、協助照顧提供托兒照護,以及將青少年高爾夫球教學改造成夏令營活動等。

隨著更多俱樂部加大投資、與時俱變,關於高爾夫球的諺語可能不再適用。換言之,高爾夫球除了是一項很棒的運動外,但也可以是一門好生意。