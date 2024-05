新聞提要■美國速食業自疫情期間開始運用自動化技術,近日加州調高速食業最低薪資更加速自動化的普及。

精句選粹■And, although many casual observers disagree, higher wages for fast food workers could actually help fast food owners, Dongoski said.

今年4月美國加州新法上路後,凡是全美店鋪超過60家的速食業者都必須調高最低薪資,令許多速食餐廳老闆叫苦連天,抱怨在各項成本高漲的今日又要承擔額外人事成本,也讓不少人擔心新法將使更多速食餐廳改用自動化服務,反而害速食業員工失業。

企管顧問公司Kearny食品及農業部門主管東戈斯基(Rob Dongoski)卻認為,加州調高速食業最低薪資對速食餐廳老闆來說不完全是壞事。

事實上,加州速食業早在疫情期間就已開始運用自助點餐機來落實防疫。疫情過後速食業仍舊面臨缺工問題,於是許多餐廳又引進自動薯條炸鍋及自動飲料機等設備來彌補人力短缺。東戈斯基認為加州提高速食業最低薪資反而能吸引一些勞工投入速食業,改善缺工問題。

自助點餐機 獲利率最高

然而,自動化技術已是速食業必然的趨勢。連鎖速食餐廳Shake Shack在去年已宣布全美所有門市都將開始使用自助點餐機,因為他們發現顧客用自助點餐機點餐往往會點更多。

Shake Shack財務長佛格堤(Katie Fogerty)表示,「當顧客使用自助點餐機看到視覺圖像的菜單時,點餐總金額通常會比在傳統櫃台點餐時高。」她表示顧客在自助點餐機往往會不自覺加點其他高價商品或高利潤商品,反而讓自助點餐機成為獲利率最高的銷售管道。

佛格堤表示,「我們還是有些顧客喜歡與櫃檯人員面對面溝通點餐,但有許多顧客進店直接走向自助點餐機。」另外,顧客經驗顧問公司The Customer Obsession Advantage創辦人布朗(Marbue Brown)表示,出生在數位時代的年輕人尤其偏好自助點餐機。他表示,「我們都曾在餐廳坐下後等很久才等到服務生來點餐。假設無需等候就能立刻點餐,對顧客來說是優點,因此自助點餐機不只能為餐廳節省成本,還能提升顧客經驗並提供便利,與最低薪資毫無關係。」

布朗認為速食業採用自助點餐機絕非最低薪資調升所造成,但不可否認調升最低薪資確實加速自助點餐機普及。他表示,「我不認為速食餐廳會因此大裁員,但他們應該會選擇自助點餐機與櫃檯人員並用的混合模式,重點在於如何找到平衡。」

新法加速業者設自助點餐機

在美國經營180家漢堡王、Taco Bell及Popeyes加盟店的蓋伊(Harsh Ghai)表示,早在加州新法上路前,他經營的加盟店已有25%採用自助點餐機。起初他計畫在未來五到十年內陸續在所有加盟店增設自助點餐機,但今年4月加州新法上路後,他打算在一~二個月內完成所有加盟店的自助點餐機安裝作業,甚至還打算將得來速全改成AI點餐服務。

蓋伊表示未來他打算完全移除真人點餐櫃檯,全面採用自助點餐機,因為他經營的加盟店光是在加州就僱用3,700名員工,新法上路後的第一個發薪日他已發現人事成本較前一個月增加25%。雖然現階段蓋伊不打算裁員,只會縮減櫃台人員上班時數,但他坦言長遠未來勢必會縮減人力。