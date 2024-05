新聞提要■儘管美國護照在全球搶破頭,但地緣政治因素影響下,愈來愈多美國富裕家庭申請第二本護照以及他國的居留權,以分散風險,作為前往對美不友善國家時的替代護照。

精句選粹■The wealthy are building “passport portfolios” — collections of second, and even third or fourth, citizenships — in case they need to flee their home country.

全球富豪如今不只打造自身的「投資組合」,更試圖建立自身的「護照投資組合」,花錢取得第二個、第三個、或甚至第四個公民身分,以防有朝一日需要逃離本國的去處。隨著地緣政治動盪,就連美國富豪也不例外,專精於取得高淨值公民取居留權的律師事務所Henley&Partners表示,如今想要申請他國國籍的美國人民數量已超越全球其他國家。

Henley&Partners私人客戶部門主管沃萊克(Dominic Volek)指出,「美國仍然是一個偉大的國家,這個國家的護照依舊很棒。但倘若我很有錢,我會想要在世局動盪與不確定時擁有更多選擇以分散風險。再者,富豪們對於投資分散風險的概念並不陌生,當我有能力可以讓生活更多元化,沒有必要只擁有一國的公民和居留權。」

許多富豪早已取得第二本護照,例如知名科技業投資人提爾(Peter Thiel)已是紐西蘭公民,前谷歌(Google)執行長施密特(Eric Schmidt)向賽普勒斯申請公民資格。

當然,這些富豪並沒有要打包行囊搬家,也沒有要放棄美國籍。大部分美國富人取得額外的公民身份,是想獲得美國護照的替代方案。

讓旅行更為便利

美國富豪追求第二本護照的趨勢興盛,可歸納為三項原因。其一是讓旅行更便利,特別是前往對美國較不友善國家時,可作為替代護照。

Henley報告提及,「對美國、英國和以色列公民來說,目的國是否歡迎他們,已變得不確定,替代護照提供的更大的彈性。隨著全世界局勢不安,持有另一國的公民身份,尤其是比較中立或政治上較友善的國家,就是極具價值的替代選項。」

另一個原因在於商務旅行時,持有非美國護照前往許多國家會比較安全,也比較不引人注目。因為在高風險國家或政局混亂的地區,美國企業家常常被視為「仇恨、人質或隨機恐怖主義」的鎖定對象,這促使企業高層試圖獲得第二本護照,例如要飛往全球見客戶的對沖基金經理人或必須四處訪視營運據點的礦產公司主管皆是如此。

為退休先行準備

最後一個原因在於,有些美國富人想要為日後退休的居住地作準備,或許能夠住在更鄰近家人的地方,還有一些人是因為美國政局而移民。

根據Henley資料,美國人最嚮往的替代護照,首選為葡萄牙、馬爾他、希臘和義大利,這其中以葡萄牙的「黃金護照」方案尤其受歡迎,作為取得居留權和公民的途徑,藉此可獲得自由旅行歐洲的歐盟護照,交換條件是投資一檔基金或私募股權50萬歐元(約54.1萬美元)。

沃萊克指出,馬爾他的黃金護照方案只須投資該國不動產30萬歐元,「特別受到美國富人的青睞」。

他說:「當入籍馬爾他,你就成為歐洲公民,完全享有歐洲的居住權。你可以住在德國,你的小孩可以去法國上學,有權在歐洲居住、工作與學習。」

Henley提到,戰爭爆發、政府對富人的打壓及政治不確定性的影響,2024年全球百萬美元富豪移民人數有望創新高,估計12.8萬名百萬富豪擬搬到新的國家,高於去年的12萬人,遠超過2013年的5.1萬人。