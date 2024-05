新聞提要■向來乾燥少雨的沙漠國度阿聯酋竟成水鄉澤國,專家將矛頭指向氣候變遷,但阿聯酋政府的人造雨計畫被懷疑是罪魁禍首。

精句選粹■A torrential downpour has left the normally arid United Arab Emirates in disarray.

中東阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)遭逢75年來最嚴重暴雨,沙漠國家竟成汪洋一片,杜拜國際機場淹水航班大亂,高速公路到處都是拋錨車,學校與企業被迫關閉,沙漠明珠蒙塵陷入一片混亂。

阿聯酋國家氣象中心(NCM)數據顯示,4月16日阿布達比酋長國城市艾因(Al Ain)出現256毫米降雨量,是1949年有此紀錄以來新高,阿聯酋年平均雨量也才140~200毫米。阿聯酋第二大城杜拜,短短24小時內降雨142毫米,相當於平常一年半的雨量。

一向乾旱少雨的阿聯酋竟成了水鄉澤國,街道全是積水,棕櫚樹不堪暴風吹襲連根拔起,高速公路滿是被棄置的拋錨車。社群媒體發布的照片和影片顯示,居民家園被淹,必須涉水而行,還有人在屋外划獨木舟,很多車輛泡在水中幾乎滅頂。

杜拜機場 也成受災戶

被封為全球第二繁忙的杜拜國際機場也是受災戶,停機坪遭洪水淹沒,大型客機被迫在水中滑行,包括阿聯酋(Emirates)在內的多家航空公司,航班不是取消就是延誤,機場營運陷入癱瘓。計程車無法載客,地鐵站水深到腳踝,大批入境旅客滯留航站大廳。

阿聯酋人口僅約1,000萬,但去年有1.34億旅客進出阿聯酋各大機場,光是杜拜機場的旅運量就有8,700萬人次。

大水灌進知名的杜拜購物中心(Dubai Mall)及阿聯酋購物中心(Mall of the Emirates),偶爾還看到閃電擊中世界最高樓哈里發塔(Burj Khalifa)頂端。

杜拜部分摩天大樓的電梯因暴雨故障,英國遊客卡瓦賈(Madiha Khawaja)一家四口只能爬樓梯,花了45分鐘才抵達位在27樓的公寓。卡瓦賈2歲和4歲的幼兒又餓又累,還遇上沒飲用水、沒電話、沒網路的慘況。

阿布達比哈里發大學環境與地球物理學實驗室負責人弗蘭西斯(Diana Diana Francis)表示,阿聯酋是沙漠地形,土壤不會吸水,興建道路、排水系統等基建設施時,未考慮到豪雨問題。

阿曼、伊朗 都出現水患

專家指出,杜拜豪雨成災,與橫越阿拉伯半島和阿曼灣的大型風暴系統有關,連鄰國阿曼及伊朗都出現水患。

有人將中東水災歸咎於氣候變遷,氣象學家奧托(Friederike Otto)表示,阿曼和杜拜致命且具破壞性大雨,很可能是人類引起的氣候變遷,讓災情更慘重。

近幾年波斯灣國家降雨變多,科學期刊《自然》(Nature)報告指出,未來幾年波灣地區降雨量料增加15%至30%。

阿聯酋當地居民懷疑,恐怕是政府的「雲播種」(cloud seeding)惹的禍,這係阿聯酋為解決缺水危機實施的人工造雨計畫。

但阿聯酋國家氣象中心否認雨災和人工降雨有關,駁斥他們在降歷史性暴雨當天施作人造雨的傳言,NCM稱已偵測到暴風雨將至,不會選在這段期間作業。