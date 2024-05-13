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新聞提要■向來乾燥少雨的沙漠國度阿聯酋竟成水鄉澤國，專家將矛頭指向氣候變遷，但阿聯酋政府的人造雨計畫被懷疑是罪魁禍首。

精句選粹■A torrential downpour has left the normally arid United Arab Emirates in disarray.

中東阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）遭逢75年來最嚴重暴雨，沙漠國家竟成汪洋一片，杜拜國際機場淹水航班大亂，高速公路到處都是拋錨車，學校與企業被迫關閉，沙漠明珠蒙塵陷入一片混亂。

阿聯酋國家氣象中心（NCM）數據顯示，4月16日阿布達比酋長國城市艾因（Al Ain）出現256毫米降雨量，是1949年有此紀錄以來新高，阿聯酋年平均雨量也才140～200毫米。阿聯酋第二大城杜拜，短短24小時內降雨142毫米，相當於平常一年半的雨量。

一向乾旱少雨的阿聯酋竟成了水鄉澤國，街道全是積水，棕櫚樹不堪暴風吹襲連根拔起，高速公路滿是被棄置的拋錨車。社群媒體發布的照片和影片顯示，居民家園被淹，必須涉水而行，還有人在屋外划獨木舟，很多車輛泡在水中幾乎滅頂。

杜拜機場 也成受災戶

被封為全球第二繁忙的杜拜國際機場也是受災戶，停機坪遭洪水淹沒，大型客機被迫在水中滑行，包括阿聯酋（Emirates）在內的多家航空公司，航班不是取消就是延誤，機場營運陷入癱瘓。計程車無法載客，地鐵站水深到腳踝，大批入境旅客滯留航站大廳。

阿聯酋人口僅約1,000萬，但去年有1.34億旅客進出阿聯酋各大機場，光是杜拜機場的旅運量就有8,700萬人次。

大水灌進知名的杜拜購物中心（Dubai Mall）及阿聯酋購物中心（Mall of the Emirates），偶爾還看到閃電擊中世界最高樓哈里發塔（Burj Khalifa）頂端。

杜拜部分摩天大樓的電梯因暴雨故障，英國遊客卡瓦賈（Madiha Khawaja）一家四口只能爬樓梯，花了45分鐘才抵達位在27樓的公寓。卡瓦賈2歲和4歲的幼兒又餓又累，還遇上沒飲用水、沒電話、沒網路的慘況。

阿布達比哈里發大學環境與地球物理學實驗室負責人弗蘭西斯（Diana Diana Francis）表示，阿聯酋是沙漠地形，土壤不會吸水，興建道路、排水系統等基建設施時，未考慮到豪雨問題。

阿曼、伊朗 都出現水患

專家指出，杜拜豪雨成災，與橫越阿拉伯半島和阿曼灣的大型風暴系統有關，連鄰國阿曼及伊朗都出現水患。

有人將中東水災歸咎於氣候變遷，氣象學家奧托（Friederike Otto）表示，阿曼和杜拜致命且具破壞性大雨，很可能是人類引起的氣候變遷，讓災情更慘重。

近幾年波斯灣國家降雨變多，科學期刊《自然》（Nature）報告指出，未來幾年波灣地區降雨量料增加15％至30％。

阿聯酋當地居民懷疑，恐怕是政府的「雲播種」（cloud seeding）惹的禍，這係阿聯酋為解決缺水危機實施的人工造雨計畫。

但阿聯酋國家氣象中心否認雨災和人工降雨有關，駁斥他們在降歷史性暴雨當天施作人造雨的傳言，NCM稱已偵測到暴風雨將至，不會選在這段期間作業。