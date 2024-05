新聞提要■越南房地產大亨張美蘭(Truong My Lan)參與該國有史以來最大規模的金融詐欺案,遭法院重判死刑,專家認為,越共政府大動作打貪是為了重新控制南方勢力。

精句選粹■A court in Vietnam handed the death sentence on Thursday to real estate tycoon Truong My Lan for her role in a 304-trillion-dong ($12.5-billion) financial fraud, the country's biggest on record.

67歲的萬盛發控股集團董事長張美蘭,因涉金融詐欺案在4月11日遭判處死刑,金額高達304兆越南盾(約新台幣3,900億元),規模堪稱越南甚至是亞洲地區有史以來最大,據稱庭審期間共有2,700人被傳喚出庭作證。

越共政府一反常態地向媒體詳細解釋案件,儘管死刑在越南並非罕見,張美蘭仍成為極少數因白領犯罪而被判死刑的女性之一。調查指出,張美蘭及其同夥被控從西貢商業銀行(SCB)非法挪用超過304兆越南盾,並透過多名代理人實際控制該行銀行。

投資房地產 趁勢崛起

越南在1986年採取改革開放政策(Doi Moi)後,大多數富有的越南人透過房地產開發和投機賺錢,而張美蘭正是其中之一。張美蘭最早是協助她的母親在胡志明市的中央市場做化妝品買賣,並在1992年自行創立房地產公司萬盛發集團,開始購買土地和房產,90年代時就坐擁大量飯店和餐廳。

張美蘭成為當地商界要角,在2011年主導銀行合併計畫,將包含渣打的三間資金短缺的銀行合併成西貢商業銀行。張美蘭被控利用職權指派自己的人馬擔任經理,為她名下的空殼公司提供數百筆貸款,貸款金額總計在西貢商銀占比高達93%。據了解,2019年2月起,張美蘭在三年內陸續指派司機從銀行提出108兆越南盾現金,並將其存放在自家地下室,重達2噸。

庭審自3月5日開始,判決結果在4月11日出爐,張美蘭涉貪污罪遭判死刑,並因賄賂和違反銀行法兩項罪名分處20年監禁。《青年報》(Thanh Nien)報導指出,涉案的84名被告被判處3至20年不等的有期徒刑或無期徒刑,其中,張美蘭的丈夫、香港商人朱立基(Eric Chu)遭判處9年監禁,她的姪女則要被關17年。

其中,協助張美蘭規避審查的前央行高階監察員Do Thi Nhan,因收受520萬美元賄款而被判處無期徒刑。由於張美蘭不認罪,她的律師表示,張美蘭會對判決結果繼續提出上訴。不願具名的家人向媒體透露,他們會想方設法拯救她。

另一方面,張美蘭在2022年10月被逮捕時,西貢商銀因此爆發擠兌事件,越南政府不得不動用國本展開大規模金援。據外媒19日報導,央行已經注資近240億美元,並承諾將繼續向西貢商銀提供支持。

反腐敗運動震動全國

張美蘭被判死為越共中央總書記阮富仲領導下的反腐敗運動中迄今最受矚目的案件。該類型行動被稱作「烈火熔爐」,數百名高階國家官員和知名企業家遭到起訴或被迫下台。

新加坡智庫東南亞研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)越南研究計畫負責人 Le Hong Hiep表示,像張美蘭這種透過集團控制銀行、再大規模收黃金地段的房地產的手段早已不是秘密。

此外,對越南事務擁有豐富經驗的退休美國官員布朗(David Brown)認為,阮富仲政府正努力重新控制西貢。張美蘭幾十年來受到主導胡志明市政商權勢人物的保護,這次大動作進行的審判背後有更重大的原因:共產黨為了重申對南方商業文化的控制權。