一隻大貓熊引發的討論

新聞提要■福寶,是在韓國出生的大貓熊,這隻大貓熊在韓國引發了相當的討論,只因牠太受歡迎了,讓各領域專家都想一探究竟:為什麼?

精句選粹■It’s not a person, but Fu Bao the giant panda.

大貓熊,很可愛,但可愛到讓數以萬計的人「哭成一片」,應該算特別了。這個讓數以萬計的人哭成一片的大貓熊,是在韓國出生的「福寶」。

今年4月3日,因與中國的協議期滿,必須從「出生地」返回「祖籍」四川,當天,當運送福寶的車開出「出生地」的愛寶樂園時,數以萬計冒雨送別的韓國民眾都哭成一片。

福寶在韓國非常受到歡迎,很多人的通訊軟體的頭像是牠;只要市場上出現牠的「獨家」商品,立即銷售一空;在韓國擁有大批的「deokjil(韓語特指『追星族』)」等現象中,可觀察出牠受到歡迎的程度。

貓熊追星族狂熱

只是,韓國人對福寶的熱愛,也成為韓國社會探討的主題:為什麼大家這麼熱愛福寶?而且,還不是空泛的清談,是很認真的找了心理學、社會學、文化、行銷學、動物學等等各領域的專家學者們解析。

其實,大貓熊福寶,不是韓國唯一知名的動物明星,但真的是「迄今為止」最受歡迎的動物明星,也就是說是空前,但不一定是絕後。

韓國民眾之所以這麼「愛」福寶,是因為大家都知道大貓熊是來自於中國四川,但是,福寶是第一個在韓國出生、在韓國成長(2020~2023)的大貓熊,所以,福寶跟其他的大貓熊是不同的,「在牠還小的時候就認識了牠,牠是我們的,而且只是我們的。」

「是我們的」,是韓國社會家認為,民眾愛福寶的最重要的原因。也因為「是我們的」,福寶也一如K-POP的韓流明星,出現專屬福寶迷的「deokjil」的現象:追蹤福寶的一舉一動,並PO到社群網分享,也進一步擴大了韓國國民對牠的喜愛並奠定了牠是動物界的「Superstar」的明星地位。

寵物經濟學崛起

隨著福寶受歡迎程度,研究福寶現象的專家也就愈來愈多,韓國心理學家提出「嬰兒圖式」理論,導致看到大貓熊的人產生對大貓熊的保護感,藉由參與產生療癒。所謂「嬰兒圖式」泛指一些在人類嬰兒和動物幼體經常發現的形態特徵,例如大頭圓臉、高而突出的額頭、大而且接近中央的眼睛,以及小鼻子和嘴巴等等。

當然,不能少了經濟學家。韓國經濟學家將「寵物(PET)」與「經濟(ECONOMY)」合而為一為「petconomy」,福寶帶動的寵物經濟學的規模8兆韓元(約新台幣1,700多億元),且每年以10%的穩定速度成長。

正當各領域的專家們認真研究分析「福寶現象」時,韓國動物保護人士卻是反問:「動物的待遇,有變得更好了嗎?」在動保人士眼裡,動物園本身就是個虐待動物的場所,因為動物園是將動物都關起來進行展示。

在動保人士的想法裡,透過福寶受歡迎的程度,可以好好讓社會認識「動物」也像人有人權一樣,也是有「動物權」的。話是沒錯,但這對只是單純的喜愛福寶的人來講,也太沉重了,其實,牠就只是個大貓熊。