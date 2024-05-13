一隻大貓熊引發的討論

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新聞提要■福寶，是在韓國出生的大貓熊，這隻大貓熊在韓國引發了相當的討論，只因牠太受歡迎了，讓各領域專家都想一探究竟：為什麼？

精句選粹■It’s not a person, but Fu Bao the giant panda.

大貓熊，很可愛，但可愛到讓數以萬計的人「哭成一片」，應該算特別了。這個讓數以萬計的人哭成一片的大貓熊，是在韓國出生的「福寶」。

今年4月3日，因與中國的協議期滿，必須從「出生地」返回「祖籍」四川，當天，當運送福寶的車開出「出生地」的愛寶樂園時，數以萬計冒雨送別的韓國民眾都哭成一片。

福寶在韓國非常受到歡迎，很多人的通訊軟體的頭像是牠；只要市場上出現牠的「獨家」商品，立即銷售一空；在韓國擁有大批的「deokjil（韓語特指『追星族』）」等現象中，可觀察出牠受到歡迎的程度。

貓熊追星族狂熱

只是，韓國人對福寶的熱愛，也成為韓國社會探討的主題：為什麼大家這麼熱愛福寶？而且，還不是空泛的清談，是很認真的找了心理學、社會學、文化、行銷學、動物學等等各領域的專家學者們解析。

其實，大貓熊福寶，不是韓國唯一知名的動物明星，但真的是「迄今為止」最受歡迎的動物明星，也就是說是空前，但不一定是絕後。

韓國民眾之所以這麼「愛」福寶，是因為大家都知道大貓熊是來自於中國四川，但是，福寶是第一個在韓國出生、在韓國成長（2020～2023）的大貓熊，所以，福寶跟其他的大貓熊是不同的，「在牠還小的時候就認識了牠，牠是我們的，而且只是我們的。」

「是我們的」，是韓國社會家認為，民眾愛福寶的最重要的原因。也因為「是我們的」，福寶也一如K-POP的韓流明星，出現專屬福寶迷的「deokjil」的現象：追蹤福寶的一舉一動，並PO到社群網分享，也進一步擴大了韓國國民對牠的喜愛並奠定了牠是動物界的「Superstar」的明星地位。

寵物經濟學崛起

隨著福寶受歡迎程度，研究福寶現象的專家也就愈來愈多，韓國心理學家提出「嬰兒圖式」理論，導致看到大貓熊的人產生對大貓熊的保護感，藉由參與產生療癒。所謂「嬰兒圖式」泛指一些在人類嬰兒和動物幼體經常發現的形態特徵，例如大頭圓臉、高而突出的額頭、大而且接近中央的眼睛，以及小鼻子和嘴巴等等。

當然，不能少了經濟學家。韓國經濟學家將「寵物（PET）」與「經濟（ECONOMY）」合而為一為「petconomy」，福寶帶動的寵物經濟學的規模8兆韓元（約新台幣1,700多億元），且每年以10％的穩定速度成長。

正當各領域的專家們認真研究分析「福寶現象」時，韓國動物保護人士卻是反問：「動物的待遇，有變得更好了嗎？」在動保人士眼裡，動物園本身就是個虐待動物的場所，因為動物園是將動物都關起來進行展示。

在動保人士的想法裡，透過福寶受歡迎的程度，可以好好讓社會認識「動物」也像人有人權一樣，也是有「動物權」的。話是沒錯，但這對只是單純的喜愛福寶的人來講，也太沉重了，其實，牠就只是個大貓熊。