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注入米其林DNA 寒舍艾美新餐廳TIPSY Sparrow美味解「套」

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〈烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲〉的烤蝦先用啤酒浸泡，再塗上用叻沙醬、百威啤酒與蝦醬製成的醬料後炭烤，配菜則是由小黃瓜、西芹、胡蘿蔔以及水蜜桃和柚子胡椒優格拌製而成的涼拌菜絲。圖／姚舜
〈烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲〉的烤蝦先用啤酒浸泡，再塗上用叻沙醬、百威啤酒與蝦醬製成的醬料後炭烤，配菜則是由小黃瓜、西芹、胡蘿蔔以及水蜜桃和柚子胡椒優格拌製而成的涼拌菜絲。圖／姚舜

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台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉的〈吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙〉，是以Tabasco辣椒醬與糖水、檸檬汁做成Sobet，以及碗底雞尾酒醬汁，為法國新鮮的吉拉朵生蠔提味。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉的〈吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙〉，是以Tabasco辣椒醬與糖水、檸檬汁做成Sobet，以及碗底雞尾酒醬汁，為法國新鮮的吉拉朵生蠔提味。圖／姚舜
〈吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙〉每份320元，的生蠔肉質厚實彈Q並有微脆口感。圖／姚舜
〈吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙〉每份320元，的生蠔肉質厚實彈Q並有微脆口感。圖／姚舜
〈羽衣甘藍．草莓．無花果． 薰衣草油醋〉以季節水果搭配羽衣甘藍，並以鹹香費達起司與薰衣草油醋醬為沙拉提味添香。圖／姚舜
〈羽衣甘藍．草莓．無花果． 薰衣草油醋〉以季節水果搭配羽衣甘藍，並以鹹香費達起司與薰衣草油醋醬為沙拉提味添香。圖／姚舜
〈羽衣甘藍．草莓．無花果． 薰衣草油醋〉的口感與風味，與其形色一樣繽紛且層次豐富。圖／姚舜
〈羽衣甘藍．草莓．無花果． 薰衣草油醋〉的口感與風味，與其形色一樣繽紛且層次豐富。圖／姚舜
〈玉米沙拉．蘿蔓．鮪魚．費達起司．煙燻墨西哥辣椒〉是德墨式的經典沙拉料理。圖／姚舜
〈玉米沙拉．蘿蔓．鮪魚．費達起司．煙燻墨西哥辣椒〉是德墨式的經典沙拉料理。圖／姚舜
〈玉米沙拉．蘿蔓．鮪魚．費達起司．煙燻墨西哥辣椒〉的底層舖滿鮪魚，再舖上大量的蘿蔓絲、玉米粒與香菜苗，以煙燻墨西哥辣椒醬提味。圖／姚舜
〈玉米沙拉．蘿蔓．鮪魚．費達起司．煙燻墨西哥辣椒〉的底層舖滿鮪魚，再舖上大量的蘿蔓絲、玉米粒與香菜苗，以煙燻墨西哥辣椒醬提味。圖／姚舜
〈青花筍．煙燻布拉塔．綠番茄莎莎醬．杜卡．香料堅果〉是以煙燻過的布拉塔起司，搭配炭烤晚香玉筍、大頭菜與芥藍，撒上南瓜子與核桃，最後以中東綜合香料、辣椒粉和綠莎莎醬提味。圖／姚舜
〈青花筍．煙燻布拉塔．綠番茄莎莎醬．杜卡．香料堅果〉是以煙燻過的布拉塔起司，搭配炭烤晚香玉筍、大頭菜與芥藍，撒上南瓜子與核桃，最後以中東綜合香料、辣椒粉和綠莎莎醬提味。圖／姚舜
〈酸種麵包．紅椒美乃滋． 醃漬淡菜．茴香〉的酸種麵包先以馬賽魚湯浸泡再煎烤，再抹上紅椒美乃滋，再以醃漬淡菜、切片茴香頭與蒔蘿堆疊。圖／姚舜
〈酸種麵包．紅椒美乃滋． 醃漬淡菜．茴香〉的酸種麵包先以馬賽魚湯浸泡再煎烤，再抹上紅椒美乃滋，再以醃漬淡菜、切片茴香頭與蒔蘿堆疊。圖／姚舜
炭烤煙燻青甘魚下巴．參巴醬．四季豆〉的魚下巴先煙燻再炭烤，塗上參巴醬、撒上炸紅蔥頭酥和蒜酥提味。圖／姚舜
炭烤煙燻青甘魚下巴．參巴醬．四季豆〉的魚下巴先煙燻再炭烤，塗上參巴醬、撒上炸紅蔥頭酥和蒜酥提味。圖／姚舜
〈墨魚汁燉飯．軟絲．西班牙臘腸．螢烏賊〉採〈Paella西班牙海鮮飯〉做法，用墨魚汁以及蛤蠣燉煮出的海鮮高湯燉煮米飯，並加入片薄的軟絲、日本螢烏賊與炭烤青花筍。圖／姚舜
〈墨魚汁燉飯．軟絲．西班牙臘腸．螢烏賊〉採〈Paella西班牙海鮮飯〉做法，用墨魚汁以及蛤蠣燉煮出的海鮮高湯燉煮米飯，並加入片薄的軟絲、日本螢烏賊與炭烤青花筍。圖／姚舜
用穀飼玉露鴨製的 〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉，鴨胸先煎後烤，腿則是油封。圖／姚舜
用穀飼玉露鴨製的 〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉，鴨胸先煎後烤，腿則是油封。圖／姚舜
〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉的烹製工序繁複，鴨胸先煎後烤、鴨腿油封，再桌邊服務以烈酒燒炙，增添儀式感。圖／姚舜
〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉的烹製工序繁複，鴨胸先煎後烤、鴨腿油封，再桌邊服務以烈酒燒炙，增添儀式感。圖／姚舜
〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉的Side Dish有焦香蒜苗與炭烤香吉士，並淋上柳橙鴨肉汁提味。圖／姚舜
〈烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥〉的Side Dish有焦香蒜苗與炭烤香吉士，並淋上柳橙鴨肉汁提味。圖／姚舜
〈烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁〉的肋眼牛排以直火炭烤，上桌時會搭配炒蘑菇。圖／姚舜
〈烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁〉的肋眼牛排以直火炭烤，上桌時會搭配炒蘑菇。圖／姚舜
〈烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁〉的肋眼牛排上桌後，服務人員會在桌邊將烤製的牛骨髓刮下搭配牛排。圖／姚舜
〈烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁〉的肋眼牛排上桌後，服務人員會在桌邊將烤製的牛骨髓刮下搭配牛排。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉的〈炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁〉做法是將全雞先泡鹽水基礎調味，再浸泡在優格中到軟化肉質，最後裹上炸雞粉油炸，表皮金黃酥脆、肉質閃柔嫩帶汁。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉的〈炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁〉做法是將全雞先泡鹽水基礎調味，再浸泡在優格中到軟化肉質，最後裹上炸雞粉油炸，表皮金黃酥脆、肉質閃柔嫩帶汁。圖／姚舜
〈椰棗．太妃糖．核桃．香草冰〉主體是加了椰棗烤製的英式布丁蛋糕，搭配糖漬核桃、香草冰淇淋，並淋上太妃醬。圖／姚舜
〈椰棗．太妃糖．核桃．香草冰〉主體是加了椰棗烤製的英式布丁蛋糕，搭配糖漬核桃、香草冰淇淋，並淋上太妃醬。圖／姚舜
〈巧克力威士忌聖代．榛果．布朗尼〉是以三種口味冰淇淋，搭配布朗尼蛋糕、榛果、巧克力碎片，並淋上威士忌巧克力醬以及莓果醬。圖／姚舜
〈巧克力威士忌聖代．榛果．布朗尼〉是以三種口味冰淇淋，搭配布朗尼蛋糕、榛果、巧克力碎片，並淋上威士忌巧克力醬以及莓果醬。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉，是米其林一星〈Impromptu by Paul Lee〉主廚李皞(左5)擔任廚藝總監，邱奕承(右4)任餐廳主廚。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉，是米其林一星〈Impromptu by Paul Lee〉主廚李皞(左5)擔任廚藝總監，邱奕承(右4)任餐廳主廚。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉占地91坪，共有64個座位。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉占地91坪，共有64個座位。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉有二間包廂。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉有二間包廂。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉規畫有酒吧區，並請到冠軍調酒師余瀚為獨家設計8款特色調酒。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉規畫有酒吧區，並請到冠軍調酒師余瀚為獨家設計8款特色調酒。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉規畫有一「街邊式半露天酒吧區」。圖／姚舜
台北寒舍艾美酒店新餐廳〈TIPSY Sparrow〉規畫有一「街邊式半露天酒吧區」。圖／姚舜
〈松仁路微醺麻雀〉為清爽順口的芳香系調酒，使用琴酒作為主要基底，入口可以感受到白葡萄的甜味，接著是蘆薈汁的甘甜口感，還帶有一點蘆筍汁草本風味，最後以桂花香韻作結尾。圖／姚舜
〈松仁路微醺麻雀〉為清爽順口的芳香系調酒，使用琴酒作為主要基底，入口可以感受到白葡萄的甜味，接著是蘆薈汁的甘甜口感，還帶有一點蘆筍汁草本風味，最後以桂花香韻作結尾。圖／姚舜
酒感厚重的〈矮冬瓜〉，以煙燻泥煤威士忌加上台南道地的義豐冬瓜糖調製，杯緣以清甜桂花糖漿以及台灣黑糖粉點綴，運用指標性煙燻泥煤威士忌加上台南道地的。圖／姚舜
酒感厚重的〈矮冬瓜〉，以煙燻泥煤威士忌加上台南道地的義豐冬瓜糖調製，杯緣以清甜桂花糖漿以及台灣黑糖粉點綴，運用指標性煙燻泥煤威士忌加上台南道地的。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉酒吧區設有Tap注酒龍頭，提供調酒與精釀啤酒服務。圖／姚舜
〈TIPSY Sparrow〉酒吧區設有Tap注酒龍頭，提供調酒與精釀啤酒服務。圖／姚舜

台北信義區「美」味單點餐廳＋1！為提供客人「非典」餐飲體驗，並活化空間場域，台北寒舍艾美酒店在館內開出新餐廳〈TIPSY Sparrow〉，寒舍餐旅集團除請到台北米其林一星餐廳〈Impromptu by Paul Lee〉的主廚李皞（Paul Lee）擔任廚藝總監，為餐廳設計菜單菜式並協助訓練指導廚房團隊，單點菜式每道菜自180元＋10％起至1,980元＋10％，多數菜餚都非常適合佐酒，且價位落在300元上下。〈TIPSY Sparrow〉並規畫有酒吧，除了室內吧檯，並另有「街邊式半露天酒吧區」，寒舍餐旅並與冠軍調酒師余瀚為（Nono）合作，以台灣茶與特產融入酒體，為酒店獨家設計8款特色調酒。從「餐食」到「飲品」，從室內到戶外，摩登現代、「潮」感十足，為下班後、吒叱長夜，提供了一個新選擇。

就字面而言，〈 TIPSY Sparrow〉指的是「微醺的麻雀」，Paul與寒舍餐旅希望藉此品牌傳遞輕鬆自在、活潑有趣的旨趣。餐廳占地91坪，有64個座位，並有兩間分別可容納6人與10人的包廂。而〈TIPSY Sparrow〉到底是個什麼樣的餐廳？

從Paul的幾個「強調」，可以知道這位型男大廚想什麼？與做什麼？

關於〈TIPSY Sparrow〉，Paul強調：

1.〈TIPSY Sparrow〉品牌只有英文。

2.這是一家單點餐廳，菜單上菜式全是「單點」（a la carte menu)，沒有「套餐」（Set Menu)

3.菜單中「沒有跟台灣味『掛勾』或『攀親帶故』的菜式」。

4.主攻美國德墨（Tex-Mex）菜系與法菜中的Classic經典菜式，並用當代精緻廚藝詮釋演繹。

5.餐廳的業態較接近法式的Brasserie。這字，以前等同「法式啤酒屋」。 時至今日，可以稱為「有酒有菜的餐廳」。

菜單，不只是「食代的縮影」，也是「餐廳的名片」。更是，大廚「透過菜餚說故事的腳本」。Paul的說明，清楚的解釋了星廚對〈TIPSY Sparrow〉餐廳的定位，還有他的「有所為」與「有所不為」。

「那裡有不錯的單點餐廳？」，這兩年，愈來愈多飲食男女開始打聽、找尋「菜好吃、可下酒，可單點，價位合理的餐廳」。原因不只是，吃套餐太花時間，許多時候更「吃太飽」、「吃太多」或「吃不完」。更多人找單點餐廳的原因是：配酒。洞察此一趨勢現象，提供單點菜單的餐廳漸漸在市場如春筍般從地表冒出了頭，並以「點菜自由」的訴求漸成流行食尚。

〈TIPSY Sparrow〉就是一提供以Fine Food廚技演繹美國德墨（Tex-Mex）菜系與法菜中Classic經典菜式的單點餐廳。為確保品質，並落實貫徹自己的想法，Paul 大器派遣〈Impromptu by Paul Lee〉餐廳執行主廚邱奕承到〈TIPSY Sparrow〉駐店，為餐廳注入了「米其林DNA」。

〈TIPSY Sparrow〉的菜單構成等同Paul的廚藝人生縮影。他台灣出生，幼年隨家人移民至美國加州，奶奶在廚房做菜時跟進跟出的他開始對烹飪產生興趣。2006年，Paul進入加州藍帶學校學廚，畢業後曾先後在「世紀名廚」侯布雄旗下餐廳，以及美國東西兩岸餐飲名店歷練。2018年，Paul回到台灣創立了〈Impromptu by Paul Lee〉餐廳，在台北米其林指南中摘星，且蟬連五年迄今。美國德墨(Tex-Mex)菜系是Paul「曾經的日常」，法菜，是Paul在美台米其林摘星的專擅。

〈TIPSY Sparrow〉酒吧區的調酒顧問余瀚為（Nono），2022年榮在「調酒界的奧斯卡」之稱的「世界頂尖調酒大賽」中得到台灣區冠軍。2023年受寒舍集團邀請擔任台北寒舍艾美酒店新設餐酒館的調酒師顧問，特別設計一系列有關「麻雀」的酒單。也在2024年迎接〈TIPSY Sparrow〉餐廳正式推出。

〈TIPSY Sparrow〉5月21日起提供晚餐、宵夜及戶外外帶酒吧的服務，營業時間為周二至周日，晚間6時至凌晨1時，預計6月下旬再增加提供早午餐選項，而早午餐將會以更蔬食健康的方向來規劃輕食餐點。

INDEX

TIPSY Sparrow／地址： 台北市信義區松仁路38號（台北寒舍艾美酒店）1樓／電話：(02)6622-8018

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】

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