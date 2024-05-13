5／13盤前》Arm開發AI晶片找上台積 6台廠幾家歡樂幾家愁

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台股以高檔震盪姿態進入520行情倒數一周交易日，加權指數穩在所有均線之上，外資近期積極調升台積電、聯發科目標價，對基本面正向觀點益發熾熱，加上MSCI半年度調整在即，入選新成份股呼聲高的華城、奇鋐等點燃市場押寶興致，以及美股續揚助威，台股挑戰21,000點新猷箭在弦上。

市場持續期待美國降息，且台積電4月營收報佳音，激化市場對半導體與AI信心，道瓊、S&P 500、費城半導體等三大指數10日齊收紅，台指期電子盤10日晚間收20,948點，瞄準21,000點新天價意圖明顯。

●全球第一大挪威主權基金及第五大新加坡政府基金大舉加碼台股，台積電、聯發科及廣達等AI概念股成重心。法人表示，加計挪威主權基金年初公布持有台積電1.75％持股換算，海外主權基金持有台股市值有望破兆。

已公告的上市櫃前十大股東名單中，挪威及新加坡兩大主權基金加碼聯發科、廣達、世芯合計逾714億、182億及133億元排名前三大，群聯、緯穎、聯詠及嘉澤加碼44～73億元，緯創、雙鴻、家登及勤誠加碼6～29億元。

●全球晶圓代工龍頭台積電利多大放送，10日公告4月營收月增20.9％，年增近6成，跌破市場眼鏡，同時宣布第一季單季現金股利4元、刷新季季配來新高，逐步向外資圈給予的高現金股利期待靠攏，台積電ADR與期貨電子盤大漲慶賀，替本周現股行情指路。

台積電ADR於10日終場大漲4.53％，收149.26美元，期貨電子盤同樣猛烈，終場成交825元，雙雙為台積電本周現股開盤呈上好彩頭。外資9日雖小幅調節台積電持股約4,200張，告別連四日買超，10日立刻回心轉意，重新買超逾6,000張，在過去13個交易日中有十天啟動對台積電加碼，態度明顯偏多，激勵台積電走漲功不可沒。

台積電4月法說會並未上調資本支出，市場出現押寶落空的失望性賣壓，外資圈知名半導體產業分析師陸行之當時就直呼好消息是資本支出沒有調高，台積電答應會持續調高現金股利；此番台積電預計配發首季現金股利4元、再度調升，陸行之狂比讚。

●台股第一季漲逾13％並站上2萬點，五大壽險金控第一季積極換股操作，從股海中大豐收，首季主要多從台積電、聯發科兩大個股實現資本利得，反手轉進廣達、聯電等個股。其中，富邦金第一季幾乎出清聯發科，全數獲利了結，再轉進廣達、緯創等，國泰金也從聯發科實現不少獲利，但持續看好並且加碼聯電、鴻海。

受惠台股首季漲逾13％，五大壽險金控至3月底為止，持有台股市值提高到1.76兆元，年增約3,000億元或20％，以國泰金市值增逾1,280億元最多，富邦金市值也增約860億元。且五大壽險金控第一大持股仍是台積電。

●貨櫃三雄夢回2022？受惠海運漲價完美風暴成形，貨櫃三雄上周五（10日）在電子股熄火之際逆勢崛起，成為超級吸金機，陽明、萬海同步亮燈漲停，長榮也大漲逾9％，值得注意的是，陽明成交狂飆39.1萬張笑傲台股，市場引頸期盼大航海時代來臨。

陽明10日狂飆漲停板，成交值、成交量雙雙冠居台股，三大法人合計買超8.17萬張，值得注意的是，光是外資就買超逾6.3萬張，累計外資近六個交易日共狂敲10.4萬張，投信也進入連11日買超。

●大陸私募基金巨頭景林資產近日公布第一季美股持股數據顯示，首季大舉加碼台積電和輝達（NVIDIA），分別增持146.83萬股、10萬股，使這兩檔股票躍升為該私募基金第六大、第七大重倉股。

●日經亞洲報導，軟體銀行社長孫正義多次宣揚AI願景，近日終於跨出重大一步，宣布軟銀旗下晶片設計商安謀（Arm）將開發AI晶片，目前正與台積電洽談代工製造，目標明年秋季開始量產。

半導體業者指出，隸屬於Arm陣營的聯詠、智原、瑞昱及神 盾等公司，則可望受惠。

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●日媒Japan Times報導，4月剛上任的熊本縣新知事木村敬不斷向台積電招手，宣稱將全力支持台積電興建熊本三廠，目標將熊本打造成媲美台灣竹科的科技重鎮。

日前已有外媒引述消息報導台積電有意興建熊本三廠，生產更先進製程的晶片。木村近日接受Japan Times專訪時表示，雖然台積電尚未和熊本政府洽談熊本三廠計畫，但熊本政府「已預備全力支持台積電」。

●CYBERSEC 2024台灣資安大會將於5月14日～16日登場，國際大廠如趨勢科技、Fortinet、賽門鐵克、微軟均參與。台灣本土資安業者包括精誠、凌群、零壹、走著瞧-創等亦積極參展。2024年參展廠商約400家，較去年同期300家，成長逾三成，創歷年最大規模。

●軸承廠4月普遍交出亮麗營收成績單，惟本季陸資品牌廠高階手機晶片產能不足，拉貨動能淡定，兆利本季挑戰持平至小幅成長；非華為供應鏈的信錦則受惠於步入傳統旺季、產品組合轉佳，法人估本季成長將逾雙位數，有望挑戰八季新高。

●台塑企業「生技醫療」布局加碼，在台塑企業管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜主導下，台塑生醫除加速產、醫、學策略結盟，更將啟動新一波大投資，預計斥資10億～15億元，建置包含高階醫材、生物晶片廠等布局之「宜蘭生技園區」，力拚第二季拍板合作夥伴架構，搭配後續產能建置，落實生技園區開展大計。

●據了解，準卓內閣已積極擘劃新政，由準副閣揆鄭麗君操刀，在520上任後，對外揭示行動AI內閣的新政主軸方向，這將是賴政府「百日新政」重要觀察指標。另據悉，準經長郭智輝擬將赴海外設立科學園區作為施政重點，並率領中小企業到海外布局，而推動「印太產業園區」也是準總統賴清德的重要政見之一。

●國銀對六大核心戰略產業放款增溫，根據金管會公布國銀至3月底放款破7.41兆元，比去年底增加1,836億元，也比去年同期的1,713億元年增約7％，已連續九個月站穩7兆元之上，其中首季放款成長較多三大核心戰略產業為民生及戰備、綠電及再生能源、資訊及數位產業，至於今年放款增額目標仍在研議中。

●疫情改變觀光生態，加上近年房市大好，老牌飯店座落精華土地更成優質推案原枓，近國門、高所得的桃竹地區近年飯店不動產掀一波換手潮。據台灣房屋集團統計，近四年來超過12家飯店旅館不動產產權易手，總交易規模超過210億元。

●外媒引述消息報導，OpenAI將於13日發表大會推出具備視覺與聽覺功能的人工智慧（AI）語音助理。該AI助理擁有更強的邏輯推論能力，且能夠協助自動化客服判別諷刺語言，恐成為Google助理與其聊天機器人Gemini的最大威脅。

●韓國財政部在12日發出聲明表示，政府為了在半導體「戰爭」中取勝，正準備計劃以超過10兆韓元（約73億美元）方案，去支援晶片業的投資和研究，來強化韓國關鍵半導體業的競爭力。

●研調公司Quilty Space在最新報告預估，美國太空探索公司SpaceX旗下衛星網路部門星鏈（Starlink）過去三年來業務成長驚人，2024年營收可望超過66億美元，超乎業界預期。這也使得SpaceX甚至是星鏈IPO（股票首度公開發行）的傳言甚囂塵上。

●上海企業文化與品牌研究所近日發表2024中國品牌價值榜，抖音母公司字節跳動以人民幣（下同）9,324.12億元的品牌價值，遠超其他品牌，首次進榜就登上榜首。騰訊、工商銀行分居第二、第三名，品牌價值分別為8,012.51億元、6,136.59億元。

2024中國品牌價值榜上，阿里巴巴、建設銀行、華為、中國移動等知名企業進入前十名。

●金融三業打安全牌，根據金管會最新統計，金融三業對大陸曝險，至3月底曝險共1兆371億元，年減1,460億元或12.3％，其中，銀行業對大陸曝險自去年第四季跌破兆元大關，今年首季再創新低，且已連續12季下降，金融三業同步對陸縮手。

●隨著國銀對大陸曝險金額持續下探兆元大關之下，國銀對陸曝險占淨值比率，至3月底進一步下探到22.1％，不管是曝險金額與占結算淨值比率，皆雙雙創下史上新低，若國銀持續降低對陸曝險，今年曝險佔淨值比率恐會降到20％之下。

●美國聯準會（Fed）降息時間延後，使非美貨幣持續貶值，外銀指出，各國央行都在等待聯準會進一步的降息訊號，同時因美國經濟及內需強勁，對亞洲出口型國家不見得是壞事，如美國需要台灣的資訊、通訊業零組件，因此雖然亞幣貶值，仍取決於終端市場經濟的強勁與否，不會發生像1997年亞洲金融風暴那樣的危機。（中性看待）

●生技業首季財報陸續出爐，光學股7家公司EPS由2元起跳，全部躋身生技業首季獲利前15強，其中晶碩不僅獲利年增逾5成，EPS達6.54元，創單月歷史次高，被法人點名有機會超過保瑞，躍居生技族群每股獲利王。

截至目前，生技高獲利股除保瑞、軒郁、葡萄王、達爾膚尚未公布首季財報，其餘大都已揭露，各家公司獲利普偏低於去年同期，晶碩獲利居冠，泰博、正瀚逆勢成長並暫居族群獲利第二與第三名。

●在新青安貸款的助攻之下，台中上半年餘屋去化速度驚人，建商洽購土地備庫存意願大增，加上大型建商預售案大賣，也積極在新興重劃區搶地備料，造成台中多數區域地價持續上漲。根據市調，今年來台中土地每坪單價漲幅平均達到5萬至10萬元；在土地與營造成本雙漲下，台中多數區域的房價平均漲幅達到1至2成。

●雙北市寸土寸金，位處熱鬧地段的傳統市場、果菜市場周邊居住需求也逐年提升。僑馥建築經理公司根據內政部實登資訊統計發現，2022至2024年雙北市四大果菜批發市場中，以三重果菜批發市場周邊新成屋上漲6.9％、中古屋上漲21.3％，優於板橋、濱江、第一等果菜批發市場，奪得房價上漲雙冠王寶座。

●淡季不淡！遊戲公司包括網龍、鈊象、大宇資、昱泉、橘子、弘煜科等六家業者，4月營收均呈現雙位數成長。

●在DRAM及NAND漲價效益，以及終端需求回溫帶動下，記憶體模組廠第一季獲利成績單亮眼。其中，十銓（4967）每股稅純益（EPS）4.1元，創歷史高；群聯（8299）EPS 12.02元，創同期歷史高；威剛（3260）EPS 3.62元也創下近11季新高。

觀察近5日法人買超，威剛獲三大法人加碼1.66萬張，買盤最力；十銓則有法人合買4,768張，居次，帶動兩檔個股周漲幅分別有13.46％、18.8％。

●PMIC公司茂達（6138）傳打入美系網通大廠，WiFi6／7產品與個別客戶洽談設計，預計今年WiFi6將開始貢獻營收、WiFi7則將於明年放量。法人指出，茂達營運逐步回到上升軌道，今年營運展望有望達雙位數以上成長，除網通客戶外，於DDR5也與品牌客戶合作開發次世代電源方案，並擴展至固態應用客製化市場。

茂達首季合併營收達15.13億元，季增0.15％、年增36.61％，寫近七季以來最佳表現；毛利率34.28％、營業利益率13.3％，稅後純益2.03億元，每股稅後純益（EPS）2.34元，寫歷年同期次佳表現。

●台股上周漲378點，進一步站上20,700關卡，下周挑戰歷史高點20,883點，投資專家認為，強勢股票將持續領漲上攻，可鎖定技術指標周KD值高檔鈍化的個股。

強勢股不易下跌，當出現周KD高檔鈍化時非賣點，反而可以短線找買點的，再配合成交放量、法人搶買的優勢，中信中國高股息ETF（00882）、玉山金（2884）、愛山林（2540）等17檔，可望強勢助攻台股續登高。

●台股即將突破20,883點歷史新高，由於科技股展望不理想，資金轉向股價低基期、低股價個股布局，尤其第一季繳出亮眼財報的個股，吸引三大法人搶著布局，建立水位，有陽明（2609）、華航（2610）等17檔，集中在傳產、金融、水泥、低價電子股。

●台股近來看回不回，一路盤堅攻高，投資人仍熱愛當搶帽客，據統計，華城（1519）及士電（1503）等14檔個股10日當沖占比衝上65％。法人指出，台積電10日ADR大漲4.53％，台股13日有望衝過20,883點歷史新高，預期市場當沖仍會相當盛行，但當沖操作不要看錯個股趨勢方向。

●AI當道，散熱廠首季獲利啵棒，絲毫嗅不到淡季的味道，除樂賺半個股本的健策（3653），每股稅後純益以5.06元穩居散熱獲利王外，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、建準（2421）也爭相列名歷年同期新高。至於泰碩（3338）和元山（6275）首季獲利也不示弱，分別繳出年增155.88％、153.68％的成績。

●中美晶（5483）公布第一季財報，合併營收196.9億元，年減5.8％，創歷年同期次高，稅後純益19億元，年減23％，每股稅後純益（EPS）3.4元，預期今年太陽能業務將較去年增長，關聯企業如朋程、宏捷科、台特化等今年業績也將同步成長，其中台特化的主力產品矽乙烷業已廣泛取得客戶的正式驗證及出貨，計畫將於今年由興櫃轉上櫃。

中美晶第一季營業毛利61.9億元，年減18.4％，毛利率31.5％，營業淨利43.6億元，年減24.9％，稅後純益19億元，年減23％。（中性看待）

●半導體設備廠家登精密（3680）4月集團合併營收5.3億元，創今年單月新高，年成長達76％，累積前四月營收19.48億元，較去年同期成長12％。家登表示，全球客戶晶圓載具需求量大幅提高，市占率不斷攀升，第一季聚焦晶圓載具出貨，因產品組合調整致使整體毛利率相較去年同期略有差異，但全年度毛利率目標不變，全年維持集團季季高的營運展望。

●邑錡（7402）持續強攻軍工及雲端縮時攝影商機，旗下新品TLC5000 4K將完成送樣並預計在第二季季末量產出貨，有望挹注品牌營運動能再創高峰；軍工方面，美國新客戶軍工瞄準鏡已正式量產交付，且微光航海影像裝置持續穩定出貨，為營收再添動能。法人也看旺邑錡後市，估第二季後將呈現逐季成長的態勢，下半年表現會比上半年好。

邑錡今年第一季營收為1.26億元，較去年同期成長30.5％，為歷年同期次高表現，稅後純益1,488萬元、每股稅後純益（EPS）為0.43元。第一季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為68％、32％，雖然ODM業務占比提高，不過隨著自有品牌縮時相機導入自有晶片提升毛利率，第一季整體毛利率仍達33％，有效挹注獲利。

●美而快（5321）董事會決議通過私募股數不超過5,000張的私募普通股案，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢，並拓展複合式商場實體店面，以強化線上線下相互導流的OMO效益。以美而快10日收盤價70元計算，私募總金額估約3.5億元。

●博智（8155）受惠於AI及非AI伺服器主板需求增溫，訂單能見度提升，由第一季的四～六周，延長至第二季的八～十周，公司經營層樂觀看待第二季業績表現。

●電子需求復甦、利基新單推進，化工利基股第一季獲利躍進報喜，營運展望升溫。材料-KY（4763）、永捷（4714）、長興（1717）、上緯投控（3708）首季獲利均展現年增翻倍力道，材料-KY更以每股純益24.48元的成績，改寫單季獲利新高紀錄。

上品（4770）、南寶（4766）、晶呈科（4768）、國碳科（4754）因出貨動能放大，第一季獲利季增14％～75％，上品、南寶單季獲利更雙雙超越半個股本，EPS分別達6.14、5.86元。

東鹼（1708）、惠光（6508）則因化肥行情回溫，利基布局發揮，一掃先前虧損陰霾。隨全球半導體加速成長，上品大陸廠稼動率開到全滿，台灣廠稼動率也返回9成，美國、歐洲市場接單亦有斬獲，營運有望逐步走高。

●機電四雄受惠台電強韌電網計畫持續釋單，外銷又有斬獲，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）在手訂單從100多億至400多億元不等，訂單能見度已達2026～2030年，第一季獲利、前四月營收全面改寫同期新高。

●百貨流通業母親節促銷檔期才走完，緊接端出端午節禮盒推預購，雙節慶題材亦有望激勵業者5月營收成長動能，包括遠百（2903）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）等端午節慶業績可望再衝一波。

●晶圓代工龍頭台積電無畏地震災情影響，4月合併營收強勁，刷新歷史次高紀錄，強勁成長力道驚豔市場。主因受惠高效能運算（HPC）增長動能延續，此情況可望消弭AI乏力雜音，為市場注入一劑強心針。

台積電4月合併營收為2,360.2億元，較上月增加20.9％，較去年同期增加近6成，單月改寫歷史次高。累計前四月合併營收為8,286.65億元，年增26.2％，受惠AI晶片需求持續強勁，營收寫下歷史同期新高紀錄。

●晶圓大廠台積電10日召開臨時董事會，再次調高並配發今年第一季現金股利4元，是繼4月營收報喜之後、再於股利方面帶給市場又一次驚喜。董事會同時核准首季營業報告書及財務報表，首季每股稅後純益（EPS）為8.7元，業績營運提升、資金活水挹注的台積電，挑起AI大樑，成為人工智慧發展下的最大受益者。

●14家金控前四月稅後純益達2,112.05億元，創歷年同期次高，年成長89.42％，在台股依舊站穩2萬點以上、且之後進入股利旺季與下半年降息利得，公股銀樂觀預期今年金控獲利有望破5,000億元，甚至挑戰歷史高點5,806億元。

●市場規模突破1,800億元的高息ETF─元大台灣價值高息（00940）10日為首次成份股審核基準日，17日收盤後公告生效，未來一周將有建倉資金密集調整，獲市場點名新入列的鴻海、元大金、台郡等十檔「候選股」，已提前獲投信買盤進駐。

00940今年4月1日成立，預計7月首次除息，5月第一次成份股調整，外界估算有機會入選00940新成員的鴻海、元大金、台郡、遠傳、兆豐金、聯強、玉山金、第一金、健鼎、至上等10檔，5月以來則陸續見到投信買盤提前現蹤，期間狂掃10,146張～1,479張不等。

●IC設計大廠聯發科10日公布4月合併營收420.28億元，月減16.74％。主要是受到消費性電子需求淡季、加上旗艦級晶片於首季拉貨高峰結束影響，公司預估，第二季營收為持平至衰退9％。然而，聯發科手機旗艦SoC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、8300等機種，靜待下半年新機種延續成長動能。（中性看待）

●中國大陸五一長假後，客戶需求突然暴衝，緊急向貨櫃海運業者追加從大陸到南美洲的700～800個貨櫃，還要不到位置。據透露，因艙位不足，已通知客戶今年已簽訂的合約將重新談，否則沒有位置，買賣方供需的角色翻轉。

從10日上海交易所公布貨櫃運價指數（SCFI）的資料也顯示，最新遠東到南美洲航線的20呎貨櫃5,461美元，40呎貨櫃10,922美元，周漲833美元，漲幅18.13％，漲幅力道頗為強勁。

●陽明海運2024年首季財報報喜，合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元、年增175.85％，每股稅後純益（EPS）2.69元，不僅較上季轉盈，也優於去年同期的0.97元，回升到近五個季高點。

●航空業今年首季營運高飛好會賺，長榮航空、中華航空、台灣虎航分別繳出每股稅後純益（EPS）0.87元、0.51元、1.92元的佳績；挾著客、貨運熱絡，連同星宇航空，航空四雄也同唱最旺4月營收，長榮航、華航客運營收都逾百億元，帶動4月營收分別年增17.48％、9.19％。

●企業財報持續支撐美股上揚，截至10日美股收盤，道瓊工業指數連續8個交易日上漲，周線創下去年12月中以來最大漲幅。其中，台積電4月份營收亮眼，激勵其ADR改寫新高紀錄。本周市場聚焦重要通膨數據PPI與CPI，攸關美國貨幣政策前景和牽動美股走勢。

利空因子：

●台股以高檔震盪姿態進入520行情倒數一周交易日，外資分析師提醒須提防二種狀況：一、又出現只拉台積電、其他個股下跌情況；二、大盤開高走低。萬一出現上述情況，顯示逢高調節者眾或追價信心不夠強烈，多頭情緒將會受挫。

●日經亞洲報導，軟體銀行社長孫正義多次宣揚AI願景，近日終於跨出重大一步，宣布軟銀旗下晶片設計商安謀（Arm）將開發AI晶片，半導體業者指出，由於Arm擬自立門戶開發AI晶片，恐對台灣IP公司產生衝擊，包括世芯-KY、創意及M31都嚴陣以待。（中性看待）

●美國商務部撤銷英特爾、高通晶片對華為的出口許可，引發後續效應，供應鏈傳出，華為於上周向筆電、平板供應鏈口頭通知，全面暫停拉貨，重啟拉貨時程將另行通知，另從4月開始，華為亦已通知供應鏈高階手機晶片產能不足，將影響5、6月鏡頭、IC設計、PA及軸承拉貨，華為供應鏈變數橫生。

●電動車商特斯拉提出擴建德國超級工廠計畫後，環保人士抗議愈來愈激烈。10日近千人在該廠外示威，甚至試圖闖入廠區阻止運作。干擾行動迫使該廠當天停工，連執行長馬斯克也動怒。

特斯拉表示該廠按原定計畫停工1天，但外界仍擔心運作已受影響，令股價10日下跌2％收168.47美元。今年來累跌近三分之一，市值蒸發逾2,550億美元，縮減至約5,279億美元。

●全球PC龍頭聯想的歐洲布局踢到鐵板。綜合外媒報導，德國慕尼黑地方法院最新公布，由於聯想侵犯美國AI科技公司InterDigital的4G和5G設備專利技術，判定聯想（包含摩托羅拉）旗下支援4G、5G網路的手機、平板電腦等產品將禁止在德國銷售。

●少了疫情紅利，加上景氣尚在調整，生技股第一季營運遇逆風，製藥、保健、通路族群業績下修，已出爐的財報中，各家公司普遍出現衰退，獲利排行也出現大洗牌，達亞、杏一意外出現虧損，麗豐-KY、大江也跌出高獲利排行。

●證交所統計，集中交易市場上周總成交值為2.12兆餘元，上市股票成交值為2.13兆元，股票成交量周轉率為3.05％，其中，航運類、電器電纜類及建材營造類等，分居前三高，各達8.28％～10.46％，是整體周轉率的2倍至3倍以上。

投資專家提醒，從過往的經驗來看，只要成交量周轉率大幅飆高，即代表股價過熱，意味短線若法人買盤未進一步推升，股買恐怕有拉回壓力，不建議投資人追高，要提防短線獲利回吐壓力出籠；營建股就是其中的實例。（中性看待）