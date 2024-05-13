Fed傳聲筒：降息計畫被打亂 全因這件事

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美國聯準會自2022年3月展開升息周期以來，至今仍靜待經濟放緩的證明。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）於11日撰文稱，部分分析師預估經濟放緩只是被推遲，但另有專家預估，由於住房通膨的下降速度緩慢，聯準會降息的機會將大大被削弱。

蒂米羅斯11日撰文稱，考量到住房通膨占據消費者物價指數（CPI）權重的三分之一、亦是個人消費支出物價指數（PCE）的六分之一，其在通膨數據中扮演重要的角色。政府統計學家並未使用房價來計算通膨，而是以每月租金作為指標，有鑑於每年只有少數租賃會到期，因此市場租金的變化在數據中會具有滯後性，考慮到此一滯後性，聯準會官員、華爾街投行和私部門的經濟學家皆預估，房屋通膨會自2022年底開始逐步放緩。

而數據顯示，住房通膨確實由一年前的峰值8.2％放緩，但今年3月的數據僅降至5.6％，放緩速度遠不及多數人預期，而如此數據可以解釋核心通膨至今未持續放緩的原因，美國3月核心PCE來到2.8％，雖已遠低於2022年觸及的高點，但出現0.3％的月增，與原先預期的逐步放緩情形有所出入。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）4月在接受採訪時表示，房屋市場的表現並未如聯準會官員所想像，他依舊相信該數據將會放緩，但倘若住房數據持續居高不下，聯準會將難以讓通膨率回落至2％目標。

蒂米羅斯強調，欲了解此一問題，必須先將核心通膨拆解開來看，其主要是由三個面向構成，包含商品、住房，與非住房服務，但若要讓實現通膨目標，聯準會其實並不需要讓所有類別的通膨率皆降至2％。在新冠疫情爆發前的十年間，核心通膨率皆略低於2％，乃是因為商品通膨率約為-1％，而房屋通膨率約莫洛在2.5％至3.5％，非房屋服務通膨率則略高於2％ 。

經濟學家表示，通膨於去年出現放緩乃是因為商品價格回到疫情前的趨勢，但若要讓整體讓通膨率回到2％，非房屋服務業通膨率必須從當前的3.5％降至3％以下，房屋通膨也必須從5.8％降至 3.5％左右。

許多經濟學家認為，房屋租金早已開始放緩，只是住房通膨具有滯後性質，考量到此，可能需要較長的時間才能在數據中看出放緩趨勢。不過，亦有專家懷疑住房數據能否如預期那樣協助降低通膨，有分析指出，市場租金放緩的一個關鍵原因是來自於租屋市場的供應大幅攀升，然而，在移民增加、就業和薪資穩定成長的前提下，市場供應皆迅速被吸收，只要工資和收入穩定成長，租金便可能不會大幅下降。

美國房地產投資信託Camden Property Trust的執行長坎波（Ric Campo）指出，多數人預期太陽帶（Sun Belt）的租金增長將大幅下滑，但實際情況是，需求遠比多數人的預期還要高。

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