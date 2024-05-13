0513群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）數據跌倒、美股吃飽？

◎美國五月密大消費者信心初值

◎短期通膨預期和對就業的擔憂升溫

美國五月密大消費者信心初值

◎對勞動力市場悲觀的比例提高；耐久財購買狀況的指標降至一年低點。

◎今年迄今為止通膨的復甦刺激了5月初消費者通膨預期的上升，這並不會讓聯準會更容易降息。

美國五月密大消費者信心初值

◎對通膨的擔憂，加上勞動市場前景不佳和利率長期走高，導致密西根大學信心指數下滑。

◎隨著消費者壓力的增加，經濟下行風險也隨之增加。

◎數據跌倒還包含週四的初領失業金人數走高

◎五位聯準會官員發言，鷹聲（不降息、不排除升息）大於鴿聲

◎歐央執行理事Elderson發言

◎歐央4月貨幣政策會議紀錄

聯準會亞特蘭大Bostic（偏鴿）

◎Bostic周五（5/10日）稱，聯準會有可能仍處在年內降息的軌道上，雖然降息的時間和程度不確定。Bostic仍認為，可能只會在今年晚些時候有一次25個基點的降息行動。

聯準會理事Bowman（鷹）

◎Bowman敦促聯儲會在邁向2%的通膨目標時「謹慎且深思熟慮」而行。Bowman說，對於2024年，「我暫時沒有任何降息預期」，因為通膨揮之不去。

聯準會達拉斯Logan（偏鴿）

◎Logan說，考慮到今年頭幾個月令人失望的通膨數據，現在考慮降低借貸成本為時過早；政策現在的限制性程度存在不確定性；擔憂抗通膨進展可能停滯。

聯準會明尼亞波里斯Kashkari（鷹）

◎Kashkari對當前利率水準是否足夠限制性表達謹慎，並表示聯準會再次升息的門檻很高，但不能排除升息的可能性。Kashkari暗示可能需要更長的時間才能降低通膨率。

聯準會芝加哥Goolsbee（鴿）

◎Goolsbee表示，儘管最近的數據顯示價格壓力在今年年初有所上升，但他並不認為通膨受困在高於央行目標的水平。「我認為，目前沒有太多證據表明通膨率停滯在3%。」

◎聯準會周五（5/10日）表示，隨著商業不動產相關貸款逾期率繼續上升，銀行正在為進一步的損失做準備。

◎據美國金融穩定監督委員會的報告，非銀行抵押貸款機構帶來了獨特的風險和脆弱性，或將削弱金融穩定。

◎高利率似乎並未給美國人消費帶來太大阻力，原因可能是一些「幽靈債務」支撐了開支。日益流行的「先買後付」（BuyNow,PayLater，簡稱BNPL）模式，創造了大量隱性債務，恐埋下未來的禍患。

歐洲央行執行理事Elderson

◎Elderson表示，如果新的季度預測證實了對消費者價格的展望，那麼歐洲央行「很可能」在6月會議上降息。但是，「對那之後沒有任何承諾，」Elderson說。

歐洲央行4月貨幣政策會議記錄

◎根據4月10日至11日會議的記錄，雖然「絕大多數」支持將存款利率維持在4%，但歐洲央行的貨幣政策會議紀要顯示，一些歐洲央行官員在4月降息是適當的。

（2）中國：經濟三分熟、股市八分熟

中國CPI、PPI

◎中國4月CPI加速，連續第三個月維持在零以上，PPI延續長期下跌趨勢，凸顯經濟需求疲軟。

◎儘管通貨緊縮壓力仍然對經濟構成威脅，在製造業和出口看到好轉的苗頭。房地產低迷和就業市場疲軟的情況下，政府一直在努力刺激家庭支出增加。PPI下降則擠壓企業利潤下降，導致企業投資意願偏低。

中國4月M2、新增貸款/社會融資

◎中國信貸在4月份意外萎縮（2005年首見），反映出在央行沒有放鬆貨幣政策的情況下，借款需求疲軟。

中國4月M2、新增貸款/社會融資

◎貨幣供給M2與M1年比

中國4月M2、新增貸款/社會融資

◎新增貸款

◎中國社會融資：含銀行貸款，表外貸款及債券和股票融資

中國4月M2、新增貸款/社會融資

◎4月借貸活動通常都會更弱一些，因為銀行不急於實現季度放貸目標。人行最近沒有放鬆貨幣政策，以免給人民幣帶來更大的貶值壓力，以及給引發擔憂的國債漲勢添柴加火。

中國4月M2、新增貸款/社會融資

◎不過，4月份嚴峻的數據還是加大了中國人行和政府迅速採取行動提振信心的緊迫性。他們需要採取更多措施來穩定房地產行業，促使消費者加大支出。6月或降息10基點。

◎信達證券：4月社融低於預期，季度內可能會讓市場進入熊轉牛第一波估值的尾聲

◎2022-2011年信貸和M2非常有效，2016-2021年社融指標有效

◎以後或要看利率、通脹和消費指標

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