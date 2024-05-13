美國4月CPI將出爐 美股漲勢遇考驗

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由於美企財報表現強勁，復以投資人對科技業巨頭前景持樂觀態度，美股近來獲得上漲動力，不過，美國4月消費者物價指數及將於本周揭曉，恐為股市帶來衝擊波。

美股財報季步入尾聲，美股呈狹幅震盪。標普500指數4月曾出現5％的回檔，不過近來逐步收復失土、靠近3月底創下的歷史高點，今年迄今累計上漲逾9％。根據LSEG IBES的數據，標普500指數中逾80％的企業已公布上季業績，其首季盈利的平均升幅達7.8％，遠超過4月初時市場預估的5.1％。

在財報季的最後，應用材料（Applied Materials）、思科（Cisco）、沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）等企業都將於本周揭曉上季業績。

值此之際，美國4月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）也會於本周出爐。上月報告顯示，核心CPI的年增率已連續第三個月超預期成長，顯示物價壓力居高不下，倘若本周公布的數據未顯示通膨降溫，美股漲勢恐會應聲停歇。

在3月CPI報告揭曉後，市場原先對於6月降息的憧憬被澆熄，不僅將降息預估延後至9月，甚至有分析師預估聯準會不排除再度展開升息。雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在議息會議後指出下一步不太可能會是升息，然而，數個月以來的強勁通膨數據，仍舊引發市場對於今年不會降息的擔憂。

John Hancock首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，若CPI數據超過預期，市場將會對於聯準會今年不降息的預測將進一步升溫，甚至將再度牽動升息的揣測。

聯準會官員近來也陸續放鷹，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）於上周五直言，今年並不適合降息。她與其他同僚的含蓄表態不同，在回應媒體提問時直截了當地表示，有鑑於通膨居高不下，她在今年的經濟預測中並未寫入降息一事，反倒傾向於將現有利率維持更長時間，成為近期首位排除今年降息可能性的聯準會官員。