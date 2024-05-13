白易弘｜挑戰前高 留意兩檔業績股

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國際情勢

美國股市道瓊工業指數上周五（10日）連續八個交易日收漲，標普500指數則連漲三周，漸漸擺脫4月頹勢，那斯達克科技股指數則是收在季線之上，一切似乎又回到多頭的節奏裡，但通貨膨脹僵固能在，若隨之而來公布的CPI數字不降反升，這波漲勢恐將終止，甚至開始回落。

台股盤勢

加權指數上周在台積電（2330）、鴻海（2317）以及金融指數創新高帶動下，持續向前高 20,883發起攻擊，營建股指數則在創新高後拉回修正，向來佔加權指數成交比重超過60%以上的電子族仍舊數日不足60%，五月傳統是電子股淡季，五窮魔咒今年依舊，但AI伺服器族群則在財報佳的保護下開始反彈。短線資金從營建族群撤出，這對營建族群中長線走勢較為有利，加權指數進入多頭攻前高階段，內需營建資產族群交棒給予權值電子股衝關。

本周焦點個股

英業達（2356）

英業達4月營收510.48億元，年增38.46％，創22個月新高，NB產品出貨持平但AI伺服器出貨大增，預估第二季在積極搶攻輝達H200伺服器供應鏈帶動下，伺服器產品成長率有望達到4%左右。

鴻海（2317）

鴻海周二（14日）將公布第一季財報，根據LSEG所做的預測調查，受惠於AI伺服器的強勁需求以及去年第一季因提列與夏普相關減記高達173億元，導致獲利大減同期的比較基期較低，鴻海第一季獲利可望暴增1倍以上。鴻海4月營收創下歷來同期新高，並看好第二季營收將較去年同期成長。在諸般利多加持下，各家外資機構陸續上調鴻海目標價至200元以上。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。