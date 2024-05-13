星座理財／獅子趨吉避凶 天秤偏財運佳

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 人際互動 謹言慎行

水星白羊，進入尾聲。火星白羊，即將進入中段。這是個宜謹慎面對的一周，尤其是人際關係的互動上，人多的地方最需要謹言慎行。做對的事情、認識對的人、說對的話，十分重要。謹記自己人並不見得會「好說話」。財利運勢佳，投資求財短線宜以納財為先。幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。幸運數字：2、0、4、1及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 投資求財 順市而為

金牛之月，位於中段。木星金牛，位於末段。天王金牛，位於中段與太陽會相。金星金牛，位於前段。守護星帶著祝福回到家鄉，對於金牛而言，這是個幸運的月份，祝福金牛們生日快樂。事業職場該展現專業的時候，千萬不要再謙虛了。投資求財，順市而為，營造區間財利。幸運物與色彩：紅翡與紫色；幸運數字：1、9、4、3其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 重大投資 稍安勿躁

大膽設立目標，很容易心想事成。不過需要提醒的是，人際關係的功課需要多用心思，多看、多聽、少說，將會是理想的趨吉避凶。財利運勢並不理想，這一周的重大投資稍安勿躁，即便是胸有成竹的專業項目。投資求財，國際財金政策是重要的觀察指標。幸運物與色彩：鈦晶與黃色。幸運數字：8、0、4、3及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 參加聚會 貴人可期

貴人在遠方，本周的旺運策略就是多參加聚會，除了容易獲得貴人籌碼，還容易營造理想的借力使力資源。合作案件的洽商宜謹慎，不宜隨意做出承諾。事業職場運勢頗佳，機會也格外活絡，不妨先掌握再來仔細斟酌。投資求財，一切以市場氣氛為依歸，順市而為。幸運物與色彩：粉晶與粉紅。幸運數字：9、6、4、2其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 以靜制動 趨吉避凶

不宜遠行，這是獅子們本周的整體運勢運作的建議。換個角度來說，以靜制動成為了本周理想的趨吉避凶策略。事實上最為理想的旺運策略是學習，將生活焦點擺放在學習上。合作案件的洽商，稍安勿躁為宜，尤其是合作人選的選擇。投資求財，關心法說會的消息再順勢而為。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數：9、0、3、7及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 國際財金 值得關注

讀萬卷書，行萬里路。對於有心異動的雙女（處女）而言，這是個理想的行動周，前提是自己的處境是順暢的。出國旅遊或搬家，都是值得執行的事務。為自己安排專業的學習機會，甚至是斜槓的學習，都值得用心。投資求財，國際財金趨勢是觀察重點。幸運物與色彩：螢石與藍色。幸運數字：1、6、8、0及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 偏財運佳 逢高調節

偏財運頗佳的本周，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，業績長紅易如反掌。但值得提醒的是職場事業的部分，許多事情可以多用心，但千萬不要過於上心。許多事情看在眼裡，聽在耳裡，實在沒有必要記在心裡。心開運就會開。投資求財，偏財旺，財利豐，逢高調節為先。幸運物與色彩：珍珠與黃色。幸運數字：8、0、4、9及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 理財策略 線型運作

眼中有貴人，處處有貴人；心中有貴人，人人是貴人。對於天蠍座而言，本周的貴人在身邊，珍惜是理想的旺運策略。情緣運勢十分理想，時機成熟該表白收成，就不應該再猶豫。單身適婚而想婚的天蠍，就從勤於參加朋友聚會開始。投資求財，依照線型數據運作，不遲疑。幸運物與色彩：紫水晶與白色。幸運數字：6、4、1、7及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 掌握機會 辛苦有成

工作運勢十分理想，不僅僅是辛苦有成，而是開花結果。這個時候遇到了機會，積極掌握後，再來仔細研究完成任務的策略。家庭運勢也同步理想，對於有意成家立業的人馬而言，這個時候的絕佳策略就是心動就馬上行動。投資運勢也是如此，化解之道為務實地就線論線。幸運物與色彩：瑪瑙與橘紅。幸運數字：3、0、9、4其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 人云亦云 應該免避

財利運勢進入一種十分詭異的境界，既出現了順遂如意的磁場，卻又出現了掛一漏萬，因小失大的隱藏訊息與能量。這個時候絕對要避開的就是人云亦云，耳根子不宜過軟，尤其是最親、最愛的家人與事業夥伴。誠意溝通是化解之道。投資求財，以線型數據為主，逢高先賣再說。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：5、1、8、7及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 計畫運作 遵守紀律

冥王寶瓶，位於前段，處於逆行狀態。寶瓶們在本周的開運策略就是開心。心開運就開，心開健康能量也容易獲得開啟。工作運勢隱藏著一種窮則變，變則通的能量等待開發。財利運勢呈現一種穩定性的理想能量，循序漸進是策略。投資求財，依照計畫運作，守紀律為要。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：1、0、8、9及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 積極求財 切勿著急

土星雙魚，位於中段。海王雙魚，雖然進入尾聲，不過真正要離開，卻是2025年7月的事情。雙魚們的整體運勢是吉利的。值得提醒的是財利運勢的部分，可以積極，但不可以著急。回歸現實面才是重點。投資求財，利基在短線，而策略則是靈活。幸運物與色彩：墨翠與黃色。幸運數字：2、0、4、8及其組合。