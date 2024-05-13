《其他電》AI、HPC需求夯 宜特4月營收寫第3高

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【時報記者林資傑台北報導】半導體驗證分析廠宜特(3289)公布2024年4月自結合併營收3.42億元，雖較3月3.88億元新高減少11.98％、仍較去年同期3億元成長13.89％，創同期新高、歷史第三高。累計前4月合併營收14.11億元，較去年同期12.81億元成長10.12％，續創同期新高。

宜特表示，雖然電動車市場趨緩，但AI與高速運算（HPC）市場持續蓬勃發展，帶動相關工程驗證需求，進而推動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）等領域需求上揚，使公司營收在3月創高後，4月仍能持穩高檔，改寫同期新高、歷史第三高。

宜特觀察發現，儘管目前電動車市場成長幅度已逐漸放緩，不如前幾年速度快，但國際能源署（IEA）預測，歐美市場的電動車比例到2035年將分別達逾85％和70％。就中長期而言，只要各國持續引入更嚴格的環保規定，電動車市場就會繼續擴大。

其中，全球汽車電子協會（AEC）3月宣布推出AEC-Q007規範，將為整個車用電子設計和驗證帶來重大進展。AEC-Q007聚焦車用板階可靠度測試（BLR），結合零件與印刷電路板（PCB）設計，將為車用電子的可靠度提供更全面保障，亦帶動後續相關驗證需求。

宜特今年成立30周年，在證交所公布的2024年第十屆「公司治理評鑑」中，在754家上櫃公司中榮獲前6～20％級距榮譽，代表在維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等達一定水準，彰顯對良好公司治理的承諾與成果。