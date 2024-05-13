《其他股》中租-KY 4月、前4月獲利 齊寫同期第3高

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【時報記者林資傑台北報導】融資租賃龍頭中租-KY(5871)公布2024年4月自結合併營收85.33億元，月減2.54％、年增8.46％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利19.73億元，月減1.13％、年減10.79％，仍創同期第三高，每股盈餘（EPS）1.22元。

累計中租-KY前4月自結合併營收335.44億元、年增8.18％，續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利77.88億元、年減達14.43％，仍創同期第三高，每股盈餘4.82元。中租-KY將於今（13）日下午召開線上法說，說明營運概況及未來展望。

觀察中租-KY三大市場前4月營運概況，台灣、中國大陸及東協營收分別年增11％、5％、及5％，獲利分別年減7％、27％及20％。其中，台灣及東協獲利年減幅度較首季10％、34％縮小，中國大陸年減幅度則較首季25％擴大。

中租-KY表示，4月合併營收較3月略減，主因當月計息日減少導致利息收入下滑。獲利雖較3月下滑，但信用減損損失較3月減少。前4月獲利出現衰退，主因今年中國大陸財政返還尚未入帳、且信用減損損失金額較去年同期增加。

展望2024年，中租-KY策略長暨發言人廖英智表示，集團預期今年僅會微幅降息1碼，並據此定調發展穩健經營為原則、不貿然追求高成長，預期以東協為成長主動能、可望繳出雙位數成長，台灣及中國大陸維持個位數穩健成長，整體目標成長5～10％。