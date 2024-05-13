《金融股》彰銀統籌主辦 世紀風電43億元聯貸案簽約

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)統籌主辦世紀鋼(9958)集團旗下綠能子公司世紀風電(2072)43億元聯合授信案，成功完成募集，並於日前完成簽約。此次聯貸案為結合行政院核定的「國家融資保證機制」，協助世紀風電取得承攬海龍2A離岸風場水下基礎工程所需資金。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦暨管理行，在土銀、華銀、臺企、合庫、一銀及兆豐銀等金融機構踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，顯見銀行團對世紀風電營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

世紀風電為世紀鋼集團為響應政府風電國產化、支持台灣離岸風電產業發展，於2017年成立專門從事離岸風電水下基礎建置的子公司，主要生產套管式水下基礎（Jacket），其台北港廠區占地50公頃，在國產水下基礎市場市占率達7成，為國內外風場開發商指名合作夥伴。

為與客戶攜手共同推動企業社會責任及落實永續發展，彰銀此次聯貸案加入連結ESG指標之利率調整機制，以鼓勵世紀風電減少用電量、用水量、溫室氣體排放及提升公司治理評鑑等ESG目標。

彰銀表示，未來將持續響應綠色金融，除對離岸風力發電、再生能源、綠能科技等相關產業提供貸款外，並將積極與國家融資保證中心維持密切業務合作，共同協助企業推動綠能與重大公共建設授信，藉此促進環境永續發展、提升企業永續韌性，朝永續經營企業邁進。