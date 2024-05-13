Secutech 2024台北國際安全科技應用博覽會圓滿落幕

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亞洲年度安全科技盛會【第二十五屆台北國際安全科技應用博覽會（Secutech 2024）】與5大子展--「亞太智慧運輸展」、「台北國際智慧軌道展」「台北國際智慧物聯建築與居家環境應用展」、「台北國際防火防災應用展」及「工業安全與管理年會」，4月26日於南港展覽館圓滿落幕。共計展出13國、300家展商、515個攤位的上千種安防、消防防災與科技應用解決方案；並邀請到來自61國15,123位海內外參觀者共襄盛舉，現場更有7國69家的買主團進行93場次導覽，各界齊聚、熱鬧交流！

邁入第25年的安全科技博覽會，積極展現安全科技跨域整合AI、資通訊、感測、雲端/大數據及開放式管理平台等技術的多元應用，以 「 安全智動化．營運管理智慧化」為訴求，加強企業韌性、朝向ESG企業永續發展為目標。行政院副院長鄭文燦於4/24開幕典禮致詞中表示，「安全和韌性是永續發展的基石。我們必須強調安全的無價性，企業不能在這方面打折扣；而現今不斷湧現著許多創新科技，如人工智慧、物聯網和其他防災技術，我相信，secutech這次盛會一定能為這個產業帶來許多貢獻，同時也為不同國家和城市提供更優質的解決方案。」

安全產業歷經技術升級與蛻變，與不同領域的產業界線更加模糊，現場可以發現AI無所不在，不僅是「AI創新應用走廊」的廠商: Panasonic、Micron、羅傑斯、AXIS、守護者聯盟、InventAI、TCIT、陽明交大、Honeywell、台灣人工智慧協會、富萱、皓博、威煦等，展出最新的AI軟硬體技術方案，幾乎全場的展商都推出智慧應用方案，AI技術儼然已成為絕對標配。同時，許多廠商紛紛自組生態系、與合作夥伴共同推出自己的解決方案與平台。值得一提的是包含晶睿、利凌、昇銳、杭特、深微、立承、建騰創達…等台灣安控大廠久違齊聚，他們不僅展現AI賦能的智慧安防系統，並且更著重於垂直市場（行業）的整體應用解決方案，如交通、軌道、工廠、建築、商場、醫療等。門禁、對講等業者推出了與自家夥伴整合的全方位解決方案，並加入了平台、大數據分析和AI功能，展現了整體行業的發展趨勢。

此外，今年的消防防災展現出強大的產業能量，展商與展品豐富多元堪稱近年來之最，包括台灣能美、宏力、清谷、誼信、清谷、大府…的智慧火警滅火系統；正德防火、景同、寶仕、力宗及大來重工推出符合各災害型態所需的新型消防車；在智慧防救災的部分，無人載具成為今年的亮點，包含創思航太(凱洛克)的救災機器人、雲科大的熱區偵檢機器人、雲創隆的救災機器狗Any Mal、翔隆航太各式無人機；金宏安全、允和科技的AR/VR消防模擬訓練；吉翔潛水、永亮、新銳動能的水域救援設備等以因應各類災害所需。為因應各類型科技廠房所帶來的新型災害事故發生，智慧工廠&工安環衛專區更有針對儲能系統(站)、鋰電池滅火提供最新解決方案。

展覽期間同步進行的研討論壇，總計共六大領域19 個主題124場次，包含：智慧安防趨勢研討會、工業安全管理年會、新世代建築與生活創新應用、智慧軌道交通、智慧物流、防火防災等，議題貼近市場需求、內容專業精采，共吸引了2,140人次聽眾到場參與。

另外，在4月26日，由a&s<安全&自動化>舉辦「台灣智慧安防傑出經銷／工程商」30強表揚大會。這項活動旨在透過具體行動鼓勵透過市場肯定，展現「多元整合、創新服務」精神的通路菁英。30強名單包括：上敦企業、友旭科技、日鴻安全科技、以特科技、台灣微凱、正洋科技、先景科技、亞欣數位科技、宗亞資訊工業、尚德偉電子、東原機電工程、金隆系統科技、皇昇科技、家新科技、泰允科技、清波實業、創奇科技、超詮科技、零壹科技、寧邦安全系統工程、漢晶、精技電腦、廣佑科技、德勝監控、慶哲電子、歐耐特企業、緗品科技、樵斌通信電子、鍵祥資訊工程、瀚錸科技。

最後，期望來年產業發展更為蓬勃耀眼，2025 年 5月7日至9日台北南港展覽館一館歡迎各界再度蒞臨指教。

更多展覽訊息請上官網 : https://secutech.tw.messefrankfurt.com/taipei/zh-tw.html