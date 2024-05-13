《電機股》朋程4月營收創高 Q2拚雙位數年增

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【時報記者張漢綺台北報導】朋程(8255)4月合併營收為5.93億元，較去年同期增77.32%，創下單月歷史新高，朋程總經理吳憲忠表示，第2季會比第1季好，全年將較去年兩位數成長，合併毛利率也將較去年提升。

全球電動車主要市場大陸/歐洲及美國電動車銷售可望持續成長，加上子公司茂矽等營運漸入佳境，讓朋程營運無畏全球車市低迷穩健成長，今年展望樂觀。

朋程第1季營業毛利為4.61億元，年增43.25%，合併毛利率為26.19%，年減2.34個百分點，營業淨利為1.22億元，年減3.96%，營業淨利率為6.95%，年減4.34個百分點，歸屬於母公司業主淨利為2.25億元，年增97.62%，每股盈餘為2.22元。

由於高效能二極體及xEV MOSFET模組出貨高於預期，朋程4月合併營收為5.93億元，較去年同期增77.32%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為23.53億元，較去年同期增加60.91%，再創歷年同期新高。

就四大產品來看，高效/超高效二極體需求比預期好，朋程預估，第2季需求會持平或往上成長，全年也會比去年好；48V產品目前是滿載生產，出貨比去年更好，由於第2季客戶需求量大於產能，朋程將多備庫存滿足客戶超轉需求，整年來看，48V出貨將由去年150萬套倍數成長至300萬套；至於要不要擴第3條產線，必須等到6月大客戶訂單明朗後再決定。

朋程預期，今年一般二極體/高效與超高效二極體/xEV佔比均約在25%左右。

朋程今年資本支出約15億元，其中SiC資本支出約9億元到12億元，廠房及包含組裝線設備預計今年底完成。