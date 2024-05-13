《熱門族群》航空四雄4月營收 全飛同期高

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【時報記者莊丙農台北報導】客貨運表現不弱，航空四雄4月營收同創歷年同期新高，長榮航空(2618)單月營收年增17.48％，華航(2610)年增9.19％，台灣虎航-創(6757)年增45.18％，星宇航空(2646)年增58％。

長榮航空4月營收178.7億元，年增17.48％；累計前4月合併營收達697.9億元，年增17.02％。客運4月營收118.9億元，年增13.06％，歐、美長程航線需求持續暢旺，整體載客率近9成；加上4月適逢清明連假、賞櫻季節，東北亞航線表現亮麗；而東南亞的曼谷及清邁航線在泰國潑水節的效應下，載客率達9成以上。

長榮航空第1季歸屬母公司淨利47.12億元，每股盈餘0.87元。單季客運營收365.31億元，年增31.6％。2024年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，旅客出行需求仍強勁，加上機位供不應求且同業復甦規模仍未達疫前水準下，高載客率及高票價常態將繼續維持，客運運量年增27.1％。

第1季貨運營收101.12億元，年減3.2％；航空貨運受到俄烏戰爭、通膨等因素影響，全球終端消費產品需求疲弱，惟電商需求暢旺，推升空運貨量，運量年增17.2％，單位收益年減17.4％。

華航4月營收165.73億元，為歷年同期新高，年增9.19％。客運收入105.55億元，年增12.05％；貨運收入為47.03億元，跨境電子商務以及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，4月貨收及單位收益均為今年以來最高。

華航連續3個月營收正成長，4月客運收入持續站穩百億，華航客運班表布局奏效，滿足清明連假出國的旅客，客運收入以東北亞成長幅度最大，東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加，其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線都有近9成表現。

5月平均訂位達8成且持續增加中，端午假期前後機位需求也湧現；每月16日還有「華航會員日」會員專屬優惠，刺激買氣挹注營收。貨運部分也將持續充分利用客貨機運能，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

台灣虎航4月營收13.27億元，創同期新高。去年同期因受各國外機場人力及設備不足，班次量少，惟隨營運陸續恢復，4月航班數較同期增加46％，且4月適逢春季出遊季節，平均載客率8成5以上。累計前4月營收55.74億元，創歷史同期新高，年增59.26％。

星宇航空4月營收為26.61億元，為同期新高，年增58％。其中，客運營收為23.25億元，年增57％，日本航線需求持續熱絡。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，年增93％，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚。

星宇航空台北-香港航線已進入籌備階段，隨著機隊穩定成長，星宇航空放大台北-大阪航線運能，每日兩班皆以廣體客機執飛，5月並規畫富國島包機。此外，台人赴泰旅遊觀光顯著成長，且泰國正式宣布對台延長6個月免簽政策至11月11日，預期市場熱度將可延續，自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供兩班飛航服務。