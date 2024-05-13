《類股》超商雙雄4月營收 攜手寫同期高

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)及全家(5903)4月合併營業收入同步創下歷年同月新高，其中統一超4月合併營收268.22億元，年增7.8%，全家便利商店4月合併營收為85.1億元，年增7.4%。

台灣7-ELEVEN持續穩健展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態、迎來新世代複合商場「Par K* Avenue」，持續探索未來零售首創「X-STORE 微型商店」，多元店型持續提供更好及優化的生活消費體驗。轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(星巴克)等均表現亮眼，統一超4月合併營收268.22億元，年增7.8%。

台灣7-ELEVEN鮮食聚焦換季輕食、跨界聯名、支持在地三大做法，同時藉由哈燒專櫃、原賞-熱壓吐司走入超過1700個社區商圈、深度經營在地美味，以現蒸、現煮、現烤多元美食滿足日常需求；自有品牌「星級饗宴」跨海聯名日本和倉溫泉「加賀屋」，烘焙結構首度聯名HERSHEY’S好時，豐富新品與社區經營帶動相關類別4月業績成長超過1成。

再者，台灣7-ELEVEN把握冰品旺季前夕，第二波冰品博覽會整合i預購平台，以「萌系造型」、「強強聯名」雙主題，推出逾20款獨家新冰，因應5月旬的母親節超前整合預購、i預購、iOPEN Mall推出相關主題活動、滿額回饋、滿額免運等服務，多元服務與主題活動帶動相關類別業績成長近1成。

統一超今年前4月合併營收為1078.93億元，年增7.51%；截至4月30日止，台灣7-ELEVEN門市店數6957家。

受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長，其中季節指數型的商品銷售攀升，私品茶全新手搖飲品牌「搖搖茶吧」，以果茶風味、有料口感、手搖樂趣之三大特色搶市，陸續推出多款新品並搭配店頭與外送平台販促活動，帶動現做飲品業績成長4成；一般商品中的冰品導入多款異國冰品，銷售力道亦隨氣溫拉升而強勁成長1成，推升全家便利商店4月合併營收85.1億元，較去年同期成長7.4%。

再者，4月泛鮮食業績年增超過1成，為整體業績成長另一主動能；掌握清明連假出遊商機，方便帶著走的現做調理熟食表現亮眼，夯蕃薯、茶葉蛋、馬尚煮、中西式現烤點心等業績皆向上，拉升熟食區業績成長超過2成；聯名鮮食策略持續奏效，聯手米其林餐廳「寒舍食譜」、「山海樓」、「雙月食品社」推出多款中式新品，促動主食類鮮食業績成長超過1成。

全家今年前4月合併營收為333.9億元，年增7.52%，截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達4245家。

展望5月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將持續積極拓展線上線下服務，滿足母親節需求，領先整合集團資源展開一系列統一集團LOVE MOM活動，自有甜點品牌「LADEARS」全新亮相，擴大甜點市場大餅；繳稅季首創OPENPOINT全額折抵電費帳單享回饋、就近門市繳納指定代收送購物金，將持續針對生活節慶、節氣、主題日推出豐富多元的商品與服務，推動營運穩健成長。

全家表示，對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。