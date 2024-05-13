《航運股》陽明首季賺贏去年 斥資近百億購入3艘貨輪

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【時報記者莊丙農台北報導】繼萬海(2615)第1季繳出亮眼成績後，陽明(2609)不落於後，單季合併營收為438.01億元，營業利益89.89億元，稅後淨利93.79億元，年增175.85％，獲利為5季來最高，每股盈餘2.69元，1季賺贏去年全年。

陽明表示，第1季貨櫃航運市場，供給面因受紅海危機影響，致船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力，而需求面受惠於主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利且農曆春節後貨量隨著中國工廠陸續復工回穩，帶動首季整體營收與獲利維持正向表現。

經濟合作暨發展組織(OECD)於5月2日上修今年全球經濟成長率至3.1％，較2月的預期高出0.2個百分點，全球經濟雖穩定成長但地緣政治風險持續，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，而多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力並刺激經濟成長；地緣政治衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。

此外，依法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長9.7％高於需求成長3％，航運市場整體不確定因素仍多，加上地緣政治因素影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞，而受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善的跡象，預計要到2025年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定之航班服務將持續造成影響。

陽明指出，面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置。陽明也公告解租3艘貨櫃輪並購入3艘貨櫃輪，購入貨櫃輪總金額美金2.87億美元～2.97億美元，約當新台幣93.4億元至96.7億元。