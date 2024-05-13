《櫃買市場》萬達寵物上櫃案 5月15日審議

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年5月15日審議萬達寵物(6968)上櫃案。

萬達寵物公司主係從事寵物食品及用品之銷售及寵物美容服務，董事長為陳樂維，推薦證券商係福邦證券、富邦證券及凱基證券，申請時資本額3億9900萬元；萬達寵物公司111年合併營業收入為20億1614萬5000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6670萬7000元，每股盈餘為1.98元；112年合併營業收入為25億4370萬6000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8307萬5000元，每股盈餘為2.13元。