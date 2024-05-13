《數雲端》美而快前4月合併營收年減一成 擬引進策略投資人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】美而快國際(5321)第1季稅後虧損3834萬元，每股淨損0.77元，累計前4月合併營收為10.07億元，年減10.63%，美而快董事會決議通過私募普通股案，預計私募股數不超過5000張，將引進策略性投資人，強化競爭優勢。

美而快國際第1季營業收入為7.11億元，由於多家UR Living複合式商場開業在即，現處展店籌備期，造成營業費用與固定成本增加，而營收因為部分商場尚未開業，但是租金及費用等已經發生，亦導致第1季營業損失1028萬元，歸屬母公司稅後淨損3834萬元，每股稅後虧損0.77元。

美而快為台灣最大的女裝服飾電商業者，旗下品牌涵蓋PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki等多個知名網路服飾品牌，合計會員數超過280萬人。

美而快近年核心策略採取強化線上線下流量整合的OMO虛實整合商業模式，積極展開實體通路的拓展，串連集團所有平台的會員資料，引導消費者提升線上線下的購買率，以目前效益來看，實體店回購率超過3成，實體店延伸至線上消費的比例更已突破7成，顯示OMO營運策略之成效可觀。

美而快2022年起以PAZZO形象概念店開設首家實體門市後，近兩年即積極投入自創品牌UR Living複合式商場的擴展作業，第4家於3月底開幕，並大幅推升4月合併營收達2.83億元，月增率27.3%，累計1到4月合併營收10.07億元，較去年同期略減，主要因去年同期仍有約13.5%營收來自於已處份的PCB業務。

美而快表示，UR Living複合式商場至目前已有4間門市，尚有7間複合式商場籌備中，第2季到下半年會全數開出，全年來自實體通路的營收可達約3成，電商事業體亦可望受惠OMO虛實整合效益穩健成長，預期下半年各門市陸續開業挹注營收貢獻後，獲利可望回升。

美而快董事會亦決議通過辦理私募普通股案，預計私募股數將不超過5,000張，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢，並拓展複合式商場實體店面數，以強化線上線下相互導流的OMO效益。美而快此次私募案將洽特定人，且以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量。