520圓山國宴威士忌 開放5／15～5／18限時預購

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

圓山大飯店為與國人一同歡慶第十六任總統、副總統520就職，今年特別委請獲得多次國際盲測大獎的OMAR威士忌酒廠精心調配，推出每年開賣即秒殺的限量國宴用威士忌。本次接待國賓酒款命名為「2024 520圓山國宴威士忌」，酒標以「2024」數字串連成龍船意象，意謂國人同舟一心，團結向前，更象徵龍年臺灣國運昌「龍」，百業興旺蓬勃，人民安居樂業。此款圓山國宴酒限量發售3,000瓶，每瓶售價3,800元，除了優先提供酒藏會員、圓山聯誼會會員、飯店入住貴賓及橡木桶中秋節專案禮盒使用外，僅釋出部分開放各界貴賓於5月15日至5月18日每人限量2瓶預購。

「2024 520圓山國宴威士忌」酒體除延續過去原有經典風味桶，包括初次波本桶、二次波本桶、八年波本桶、美國白橡木桶、柳丁桶、荔枝桶等，今年更首次選用清香高雅的「桂花酒桶」原酒進行勾兌，融合清甜飄逸的桂花、香草及奶油香氣，交映著水果軟糖的鮮甜味，賦予酒體優柔淡雅的全新花香；同時入口帶點溫潤絲滑的甜蜜芬芳，打造出多層次風味、令人驚艷的醇順酒液與極致口感。

本款獨家限量520圓山國宴酒，每瓶售價3,800元，預購期間為5月15日至5月18日，每天上午10點至下午5點開放外界貴賓採電話實名登記，每位限時登記預購2瓶，售完為止；成功登記者請於指定開放取貨日5月20日至5月26日共7日，攜帶身分證件親至飯店1F商品銷售部付款取貨，倘若未能於期限內取貨將視同棄權。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】