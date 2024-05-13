台南晶英玩「咖」之旅 走訪大鋤花間 細品東山精品咖啡

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東山不只有鴨頭！為搶攻國旅商機，台南晶英攜手位於175縣道東山咖啡公路上的「大鋤花間咖啡生態農場」推出「玩咖之旅」，這裡產出的咖啡豆曾在美國咖啡品質協會亞洲區精品級中獲得殊榮，也屢次在臺南市精品咖啡評鑑也得到冠軍，住房專案內容包含五小時的生態探索旅行，由職人介紹台灣咖啡豆栽種背景、豆種處理法到品嚐手沖飲品，完整從樹上到杯中的體驗，含伴手禮咖啡盆栽與農場晚餐，兩人入住每晚6,999元起，連續入住另有優惠。

五月也正值賞螢火蟲季節，台南晶英亦加碼賞螢導覽，周末成行的旅客還有機會見到火金姑飛舞，即日起至6月30日官網訂房搭配高鐵聯票，再享車票7折優惠。

咖啡屬於熱帶性作物，最適宜生長的地帶分布於南北迴歸線之間，而距離台南市區約90分鐘車程的東山區，地處海拔500至800公尺，加上土壤、氣候日夜溫差大、附近水庫調節濕度等條件，得以用有機栽種方式孕育出獨特風味的優質咖啡，台南晶英酒店持續關注並支持永續農業，自產自銷的東山咖啡豆符合縮短運輸里程、減少碳足跡的優勢，本次特別與友善環境耕作與獲得慈心有機認證的「大鋤花間」合作，邀請旅人走入山中秘境感受這片MIT綠色咖啡的價值。

台南晶英玩「咖」之旅 專案除了入住舒適的客房，另包含園區半日遊體驗，首先由職人介紹台灣咖啡豆種植的歷史與地理淵源，農場主人會端出在地特產煙燻龍眼肉包裹咖啡豆試吃，肉質甘甜搭配微苦豆子在口中蔓延。接著再到咖啡園認識鐵比卡、黃坡旁、紫葉、薇拉西雅與藝妓等耳熟能詳的咖啡品種，咖啡漿果採收後的關鍵即是風味處理法，運用水洗、日曬、蜜處理等方式賦予豆子不同層次的香氣，最後再回到屋內細品手沖咖啡香氣，在山巒美景的陪伴下享用個人火鍋或者創意輕食，結束悠然愜意又充滿豐沛知識的有趣旅程。