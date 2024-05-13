活了近2個月 全球首例基改豬腎移植患者死亡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國麻薩諸塞州綜合醫院3月成功將基因改造的豬腎移植到活體患者身上，然而院方表示，接受移植的62歲男子斯萊曼（Rick Slayman）在手術近2個月後死亡。

綜合法新社和路透社報導，位於波士頓的麻州綜合醫院今晚發表聲明說：「麻州綜合醫院對斯萊曼先生突然去世深感悲痛。沒有跡象顯示最近接受的移植手術導致他的死亡。」

麻州綜合醫院的外科醫生3月創下全球首例，將基因改造的豬腎成功移植到罹患腎疾末期的斯萊曼身上。

院方聲明說：「斯萊曼將永遠被視為全球無數移植患者的希望燈塔，我們對他的信任與推進異種移植領域的意願深表感謝。」

器官短缺是各地長存問題，麻州綜合醫院3月表示，光是該院就有超過1,400名患者在等待腎臟移植。

院方表示，用於移植的豬腎由麻州一家名為eGenesis的生物科技公司提供，經過基因編輯，去除豬的有害基因，並添加了某些人類基因。

患有第2型糖尿病和高血壓的斯萊曼洗腎7年後，2018年接受人類腎臟移植手術，但5年後開始衰竭，又恢復了透析治療。

麻州綜合醫院3月為他進行長達4小時的基改豬腎移植手術，並表示「在尋求提供患者現成器官的努力上，這次手術是重要的里程碑」。

斯萊曼的家人在聲明中表示：「我們家人對摯愛的瑞克（斯萊曼）突然逝世深感悲痛，但我們知道他激勵了很多人，而感到非常欣慰。」

去年10月發表於科學期刊「自然」（Nature）的研究顯示，eGenesis提供的基改豬腎成功移植到猴子體內，這些猴子平均存活了176天，其中一例活了2年多。

在此之前，紐約大學朗格尼移植研究中心團隊也曾將基改豬腎移植到腦死患者體內，但斯萊曼是第一個接受豬腎移植的活體患者。