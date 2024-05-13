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Google這功能「聲音都被錄」 防個資外洩一鍵搞定

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使用Google地圖等功能時，用戶發出的聲音都會被Google紀錄，並存到Google帳戶內。圖／Unsplash
使用Google地圖等功能時，用戶發出的聲音都會被Google紀錄，並存到Google帳戶內。圖／Unsplash

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【中時新聞網 楊雅婷】使用Google地圖等功能時，用戶發出的聲音都會被Google紀錄，並存到Google帳戶內，以供其他用途，不僅造成隱私問題，還可能變成網路犯罪份子犯罪的工具，建議不論是Android或iOS使用者，都應將「語音和音訊活動」功能關閉。

據《每日郵報》報導，用戶使用Google搜尋、Google地圖或Google助理等功能所產生的音訊，Google會存取，做為開發或改善音訊辨識技術之用，雖然Google強調，所使用的人工智慧助理軟體只聽命令，但專家認為仍可能侵犯隱私。

報導指出，若網路犯罪份子存取帳戶或入侵手機等設備，可透過電話錄音，從Google儲存的資料中竊取用戶資訊，因此建議關閉Google設定中的「語音與音訊活動」功能，而這項功能預設為開啟，用戶可從設定中關閉。

Android使用者可在設定內找到「應用程式」，點選「管裡您的Google帳戶」，按下「資料和隱私權」，於「記錄設定」內按「網路和應用程式活動」，取消勾選「包括語音和音訊活動」即可。

iOS使用者要關閉該功能，可到Google帳戶頁面，按下右上方個人圖像點選「管理您的Google帳戶」，再點擊「資料和隱私權」，捲軸往下拉看到「紀錄設定」後，點「網路和應用程式活動」，取消勾選「包括語音和音訊活動」即可。

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