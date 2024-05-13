實測M3版MacBook Air 專家：布局AI力道更強

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蘋果公司搭載M3自研晶片的MacBook Air筆記型電腦在台灣開賣後陸續到貨，3C科技專家Tim哥實測指出，新機從發表以來就強調人工智慧（AI）功能，凸顯蘋果今年在AI布局力道會更強，目前使用英特爾晶片或M1晶片筆電的消費者，如果升級到M3會很有感。

Tim哥接受中央社記者電訪分析，M3版MacBook Air可以使用Pixelmator Pro等第三方App修圖，或用CapCut軟體降低影片中的背景噪音，都屬於AI應用。蘋果預計今年6月推出macOS新版本，到時候應該會有更多原生App內建AI功能，現在M3版MacBook Air在晶片方面已經準備好。

Tim哥說，蘋果自研晶片本來就可以做到AI功能，只是以前沒那麼強調，現在要想辦法迎頭趕上AI浪潮。

從產品規格來看，Tim哥認為，目前使用英特爾晶片或M1晶片的消費者，升級到M3版MacBook Air會很有感，不僅闔上筆電可以外接2台顯示器，更適合多工作業，15吋機型還搭載6支揚聲器，影音體驗更好。只是他也提醒，RAM記憶體選擇16GB以上會比較夠用，特別是有影音剪輯需求的用戶。

記者實際開箱內建16GB記憶體的15吋M3版MacBook Air，更新版午夜色因為採用全新陽極處理密封技術，相較M2版確實更不容易沾上指紋，即使有油污也可以簡單擦拭乾淨。

M3晶片具備8核心中央處理器（CPU），效能比M2快20%、比M1快35%。M3搭載最多10核心、採用新一代架構的繪圖處理器（GPU），具備硬體加速網格著色和光線追蹤功能，圖形處理效能比M2快20%、比M1快65%。

記者試用AI繪圖軟體DiffusionBee，目前僅支援使用英文輸入指令，多次測試後發現，生成一張圖片的時間都在25秒內，不需等待太久，表現相當優異。

另外實測筆記軟體Goodnotes 6，內建的AI拼字檢查會自動把可能拼錯的字詞用紅色底線標記，並提供正確寫法建議。軟體還內建AI數學輔助功能，在互動考試練習中，可以針對解題內容辨識正確性，或避免算式出錯，都可以感受到AI帶來的便利性。