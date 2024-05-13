巧新掛牌首日飆漲近2成 潛在獲利1.3萬 謝金河曝聯電錯過的飆股

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汽車輪圈廠巧新科技日前辦理新股抽籤，公開申購總計吸引24.54萬筆。巧新今（13日）以70元掛牌上市，首日一度大漲近兩成，盤中最高價觸及83.7元，中籤者若在高點賣掉，潛在獲利超過1.3萬元。

巧新今日以83元開出，盤中一度大漲近兩成，最高來到83.7元，截至發稿時間，股價在82.3元附近游走。

巧新第一季合併營收19.54億元，營業毛利率27％、營業利益率14％、營業淨利2.72億元、稅後純益2.49億元，獲利達成去年度的近41％，EPS達1.17元。

巧新表示，第一季營收成長，主要受惠於豐通、JLR、保時捷等歐美日系豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健動能，在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進下，加上運費、匯率等回歸正常水位，造成第一季營運表現亮眼。

巧新自結4月合併營收6.2億元、年增10.81％，累計前四月合併營收25.75億元、年增9.55％，單月及前四月營收，皆創同期次高。

財信傳媒董事長謝金河3月曾表示，巧新創立於1994年，苦守興櫃18年期間，股價最慘一度跌到3元，歷經考驗後營運總算轉順，股價更是翻漲30倍！

謝金河指出，聯電集團過去是巧新的重要股東，不過，因聯電於2017年出脫巧新持股，總計處分收益達 9.05 億元。如今巧新即將轉上櫃之際，因聯電早已出脫持股，因此已然毫無關聯。