朝野提警消組工會修法 許銘春：宜專法處理

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警消爭取組工會，多年來始終無果，在野黨立委提出《工會法》修法，要求警消權益入法。勞動部長許銘春13日表態，警消身分為公務員，與一般勞工不同，她認為，應以「公務人員協會法」為基礎，在專法中進一步討論相關結社、協商權益。

國民黨、民眾黨團近日提出《工會法》修正草案，主張警消人員應有組工會權利。不過勞動部等單位傾向以專法處理。「公務人員協會法」

至於警消人員組工會部分，許銘春說，勞動部對警消權益始終相當重視，其工作牽涉到社會大眾生活、保障社會秩序穩定，不過警消人員身分為公務員，與一般勞工不同。

許銘春說明，《工會法》一開始擬定是以私部門勞工為對象，過去警消同仁的倡議，行政院與考試院去年曾研擬《公務人員協會法》，朝擴大、強化公務員協商權、結社權為目標，但草案因立法院屆期不連續而遭退回。

許銘春說，勞動部會與銓敘部、內政部、行政人事總處繼續研商，在兼顧穩定公務體系、提升公務人員、警消權益原則下，盡速提出相關草案至立法院審查。

人事行政總處則表示，警消屬公務員，尚不宜與一般公務人員切割處理適用工會法，應另訂專法規範。

人事行政總處舉例，包括美國、法國、日本及韓國等國家均對公務人員結社權另訂專法，且如英國、日本、韓國警消人員，因工作性質特殊被排除於結社權利，基於對公共服務性，限縮相關權益。