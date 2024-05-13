《商情》期金連2紅；小麥升至9個月新高；期銅上漲1%；大阪膠續跌1%

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時報-商情早報

1.美經濟據疲弱，上周五紐約期金連2紅。

2.LME：05/10期銅收10004.00美元/公噸，漲99.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油跌1.00美元，每桶為78.26美元。

4.西德州原油下跌1.05美元，每桶為79.81美元。

5.05/10BDI運費指數為2129.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3上漲4.70美分。

7.NYCE：7月棉花跌1.29美分，每磅為77.31美分。

8.CBOT：5月黃豆粉跌1.00美元，每公噸為367.00美元。

9.05/10TRJ-CRB下跌0.52，為289.47。

10.05/10 SGX 62%鐵礦石報每公噸116.67美元，漲0.23美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美經濟據疲弱，上周五紐約期金連2紅；係因美國初請失業補助金人數高於市場預期的1.9萬人，加上密西根大學的5月消費者信心指數也下降滑，強化投資人對聯準會(Fed)降息的預期升溫，致金價漲逾1%；終場收盤報價，6月黃金漲34.70美元，報2375.00美元；7月白銀漲0.14美元；7月鉑金漲16.40美元；6月鈀金漲10.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-交易商追逐套利機會，期銅上漲1%；因由於芝加哥、倫敦和上海的銅價價差差距越來越大，交易商競相捕捉套利機會，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅今年迄今已上漲16%，但這仍然落後於芝加哥商品交易所(Comex)期銅價格，後者今年迄今的漲幅高達21%，致倫敦(LME)銅價上漲。終場上周五指標期銅上漲99.5美元；期錫下跌491美元；期鎳下跌81美元；期鋅上漲21美元；期鋁下跌32美元；期鉛下跌11美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走強，上周五歐美原油期貨回跌逾1%，因美國央行官員重申美元利率將長期持高，亦提振走勢，進而阻礙全球最大原油消費國的需求，另外，投機者也削減美國原油淨多頭部位，致油價轉跌逾1美元，終止連2漲，紐約NYMEX-6月輕質原油期貨下跌1美元，報每桶78.26美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌1.09美元，報每桶82.79美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-活躍度下降，上周五BDI指數續弱近2%；儘管巴拿馬型船市場仍有部分即期貨盤釋放，但因太平洋區交易活躍度略有下降，且中國鐵礦石港口庫存累積和需求前景保守，致海岬型船運價減少近940美元，連帶令終場波羅的海乾散貨BDI指數續弱近2%；其中最新報價BDI指數下跌37點，收2129點，跌幅1.7%；BCI指數下跌113點，收3292點，跌幅3.3%；BPI指數上漲6點，收作2026點，漲幅0.3%；BSI指數下跌3點，收作1485點，跌幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-地緣政治擔憂，上周五大阪期膠續跌1%；因美國拜登政府發布貿易限制清單，且將宣布對包括電動車在內的戰略產業徵收新的中國關稅，地緣政治擔憂打壓市場情緒，加上日本3月消費者支出連續第13個月下降，令終場大阪期膠價續跌1%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨跌1%，報每公斤306.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨跌0.5%，報每公斤162.50美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.8%，收於每噸14130元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收高，其中玉米期貨上漲，因美國農業部 (USDA) 預計美國穀物庫存低於市場預期，另外，擔心天氣對巴西農作物造成損害，大豆跟著玉米走高，而俄羅斯小麥產區又遭受了一夜的霜凍，小麥期貨升至九個月新高，終場5月小麥漲26美分， 5月玉米漲13美分，5月大豆漲12.25美分，5月黃豆油漲1.8美分，5月黃豆粉跌1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-靜待WASDE報告，上周五ICE棉花期貨跌逾1%；儘管外圍市場堅挺，但後因市場將焦點轉向即將公布的美國農業部月度世界農業供需估算 (WASDE) 報告，引發市場對報告不如預期的擔憂，削弱投資人對美棉的樂觀情緒，令期棉為連2日下跌；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉跌1.64%，報每磅77.31美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌2.03%，報每公噸14965人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-港口庫存積累，大連鐵礦石跌逾2周新低；因中國港口庫存積累，以及需求前景謹慎的壓力，致大連鐵礦石期貨價格受挫下跌，一度跌觸兩周多以來的新低，但由於中國當局的房地產支持刺激措施，提供了一些支撐，則限制了價格跌幅。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.14%，報每噸103.62美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.4%，報每噸867人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)