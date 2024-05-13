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達摩本草邀請國民婆婆鍾欣凌代言 山苦瓜胜肽

  • 工商時報 簡立宗
達摩本草產品代言人鍾欣凌開心表示，達摩本草美國專利山苦瓜胜肽是由國家級博士團隊共同合作研發，採用低溫水萃技術研製而成，可以保留活性的活性胜肽。圖/達摩本草提供
達摩本草產品代言人鍾欣凌開心表示，達摩本草美國專利山苦瓜胜肽是由國家級博士團隊共同合作研發，採用低溫水萃技術研製而成，可以保留活性的活性胜肽。圖/達摩本草提供

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現代人營養不均衡，身體指數失衡，想要調整體質就需要安心的保健食品。達摩本草於2022年推出美國專利山苦瓜胜肽，搭配兩大成分「鋅酵母、鉻酵母」，維持新陳代謝，幫助健康平衡，是美食澱粉愛好者的一大福音，並獲得SNQ國家品質標章認證，品質安全雙重保障。

達摩本草產品代言人鍾欣凌開心表示，維持醣類代謝平衡是非常重要的健康指標，達摩本草美國專利山苦瓜胜肽是由國家級博士團隊共同合作研發，採用低溫水萃技術研製而成，可以保留活性的活性胜肽。而配方中「鋅酵母、鉻酵母」可協助醣類正常代謝，我現在天天餐前一粒維持，讓身體平衡更穩當、不波動。產品在2023年也獲得國際品質獎項Monde section銀獎的肯定，讓我食用安心。

達摩本草美國專利山苦瓜胜肽，搭配兩大成分「鋅酵母、鉻酵母」，獲得SNQ國家品質標章認證，品質安全雙重保障。圖/達摩本草提供
達摩本草美國專利山苦瓜胜肽，搭配兩大成分「鋅酵母、鉻酵母」，獲得SNQ國家品質標章認證，品質安全雙重保障。圖/達摩本草提供

2023年推出的升級版「美國專利山苦瓜胜肽 EX PLUS」，針對需要加強控制的族群，搭配天然草本元素「武靴葉萃取」、「桑葉萃取」、「美國專利轉醣大麥」等，讓代謝平衡更有感，維持正常食慾不失控。

達摩本草創辦人張智翔表示，照顧自己與家人健康，就用達摩本草美國專利山苦瓜胜肽。圖/達摩本草提供
達摩本草創辦人張智翔表示，照顧自己與家人健康，就用達摩本草美國專利山苦瓜胜肽。圖/達摩本草提供

達摩本草創辦人張智翔表示，照顧自己與家人健康，就用達摩本草美國專利山苦瓜胜肽，除了食用山苦瓜胜肽來保健以外，別忘記搭配適度運動習慣、規律作息，一點一滴地改變，就能夠讓生活的樣貌、健康的姿態都越來越美好，達摩本草持續推出通過嚴格檢驗把關的產品，帶給消費者全方位的守護。達摩本草官網:https://www.damokampo.com/

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