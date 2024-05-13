智伸科第一季EPS回升至1.5元 預期下半年營運優於上半年

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智伸科技打入電動車零件供應鏈體系效應逐漸發酵，抵銷部份電子及醫療等產業客戶還在去化庫存，拉貨動能不如預期的影響，第一季EPS回升至1.5元，呈現季增年增。智伸科預期，下半年營運將優於上半年，全年營運審慎樂觀。

智伸科第一季合併營收16.36億元，季增1.18％、年減12.09％，營業利益0.53億元，季減幅70.06％、年減77.31％，淨利歸屬母公司1.72億元，季增250.61％、年增8.48％，EPS為1.50元，季增幅達257.14％、年增8.70％。

智伸科表示，第一季旗下缸內直噴引擎（GDI）、汽油高壓泵浦等汽車關鍵零組件銷售不錯，加上新產品包括空氣懸吊系統、安全系統等關鍵零組件應用在新能源車領域出貨穩步放大，推升汽車營收占比67.29％，年成長10.35％，季增0.46％。智伸科持續進行產品調整，低毛利舊產品汰舊換新、以及製程持續改善下，第一季毛利率、稅後利益率分別為16.96％、10.54％。

智伸科指出，空氣懸吊系統是一種利用車輛行駛時產生的空氣壓力作為彈簧效應的車輛避震系統，透過調整空氣壓力，可改變整個懸吊系統的軟硬度，進而影響車輛的乘坐舒適性和操控穩定性，是目前中國自主品牌車廠在新能源車新車款積極導入的重要技術之一，智伸科觀察近期電動車品牌車廠，以及中國大陸自主品牌包括Tesla、華為問界M9、小米SU7、比亞迪等紛紛搭載空氣懸吊系統，智伸科目前與主要Tier1一階汽車零件供應商雙方研發，今年初起，逐步挹注產能。

智伸科表示，智伸科看好農曆年後是各大車廠陸續推出新車，加上車廠降價逐漸告一段落，加上大陸官方為刺激經濟，推動消費政策，消費觀望態度趨緩、購車信心回溫，整體大陸車市有望升溫，智伸科汽車事業部掌握良好的訂單能見度，醫療、電子、運動等事業部方面也隨著主要客戶去化庫存逐步緩解，進而帶動新一波出貨潮，尤其是醫療業務，既有醫療客戶新產品及新訂單庫存調節告一段落，醫療新客戶的產品認證，預計下半年陸續完成，今年下半年有機會加入試量產的生產排程。

智伸科預期，隨著汽車、醫療等主要客戶的拉貨力道增強，新舊產品組合優化的效益逐步展開，帶動整體營收規模逐步放大，下半年整體營運有機會優於上半年，今年營運審慎樂觀看待。