《電週邊》華擎首季三率三升 EPS達2.53元 AI QuickSet軟體工具首發

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【時報記者任珮云台北報導】華擎(3515)首季財報三率三升，而4月單月營收達16.68億元，年增32%；累計營收為66.23億元，年增17%。華擎首季歸屬母公司業主淨利為3.08億元，EPS為2.53元，較去年同期倍增；首季毛利率為20.4%，營益率為6.06%，淨利率為6.99%，均優於去年同期。

華擎自去年底起相繼發表植基於微軟Windows 10/11與Canonical Ubuntu Linux平台下，能夠協助使用者快速下載、安裝和設定多種人工智慧(AI)應用程式的AI QuickSet軟體工具，並且還可透過華擎自製AMD顯示卡運算加速，獲得市場廣大迴響。本月華擎再推出支援華擎自製Intel Arc A-Series顯示卡（包含Intel Arc A770、A750、A580、A380與A310全系列型號）的AI QuickSet軟體工具，讓用戶也能在彈指間享受生成式人工智慧(AI)應用程式所帶來的樂趣！

華擎AI QuickSet軟體工具v1.0.3i支援微軟Windows 10/11 64-bit作業系統，能讓用戶無需深入研究複雜的組態設定，即可輕鬆安裝Stable Diffusion web UI OpenVINO。這款透過Intel OpenVINO工具套件最佳化的Stable Diffusion web UI人工智慧(AI) 圖像生成工具，能夠搭配華擎自製Intel Arc A-Series顯示卡（包含Intel Arc A770、A750、A580、A380與A310全系列型號）的強大運算能力，提供優異的運作效能。