5／13盤中熱門焦點股

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今（5/13）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）航海王上演吸金大法 貨櫃三雄股價噴出

受惠SCFI指數連續第五周反彈，航海王上演吸金大法，近日貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）成為法人、散戶瘋搶標的，其中又以陽明最受法人散戶追捧，今（13）日開盤不到一分鐘，陽明、萬海就亮燈漲停，長榮也大漲逾9％，早盤交易量前五大上市櫃公司，貨櫃三雄就占三席，成為市場人氣焦點。

SCFI指數上周五（10日）為2305.79點，周漲幅18.82％；美東線為5,562美元/FEU，周漲幅19.33％，美西線為4,393美元/FEU，周漲幅21.96％，歐洲線運價為2,869美元/TEU，周漲幅24.74％，SCFI指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成。

貨櫃三雄近日重獲市場資金青睞，成為法人、散戶瘋搶標的，以萬海來看，近三個交易日，三大法人合計買超逾2.2萬張，上周五融資增加1,628張，但融券卻連續三個交易日大增4,637張，萬海今日早盤股價跳空大漲，早盤一度亮燈漲停，盤中多空交戰激烈，10點過後成交量已逾10萬張，居今日台股上市櫃公司交易大第五大。

陽明近四個交易日三大法人合計大買近14萬張，融資餘額近二日增加逾1.2萬張，融券也增加約4,300張，今日陽明開盤不到一分鐘即攻上漲停，10點過後成交量逾24萬張，居今日台股上市櫃公司交易量之冠。

長榮上周五三大法人合計買超3.4萬張，近四個交易日融資餘額增加6,715張，今日長榮早盤漲幅一度逾9％，盤中漲幅收歛至7％左右，10點過後成交量逾10萬張，居今日台股上市櫃公司交易量第四大。

法人表示，SCFI指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為因應大陸五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，預期5月運價有望維持在高檔水準。

考量紅海事件有利去化市場過剩運力，今年第一季財報出爐及第二季運價走勢優於預期，將有利市場調升航商獲利預估。

（工商時報 數位編輯）

（2）台積電利多頻傳 股價挑戰新高

台積電無畏地震災情影響，4月合併營收強勁，刷新歷史次高紀錄，強勁成長力道驚豔市場，並進一步提高配息金額，此外，安謀傳開發AI晶片目標明年量產正與台積電洽談，在多項利多激勵下，台積電今（13）日早盤跳空開高大漲23元，最高來到825元，距離826元的歷史天價僅一步之遙。

台積電4月合併營收為2,360.2億元，較上月增加20.9％，較去年同期增加近6成，單月改寫歷史次高。累計前四月合併營收為8,286.65億元，年增26.2％，受惠AI晶片需求持續強勁，營收寫下歷史同期新高紀錄。今年第一季現金股息由3.5元調高至4元。

另外，《日經亞洲》報導，軟體銀行社長孫正義多次宣揚AI願景，近日終於跨出重大一步，宣布軟銀旗下晶片設計商安謀（Arm）將開發AI晶片，目前正與台積電洽談代工製造，目標明年秋季開始量產。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻近期基於Windows on Arm（WoA）架構AI PC將驅動產業發展，同步調升台積電與聯發科推測合理股價，台積電預期由860元提升至928元，加入外資多頭派看台積電「900元俱樂部」，與摩根大通、野村、美銀、高盛、德意志證券並列，雖不像花旗環球、滙豐證券來到1,025～1,030元的千金水準，但若晶圓代工2025年顯著漲價，股價樂觀預期上看1,180元。

（工商時報張珈睿、簡威瑟、陳穎芃、數位編輯）

（3）中租4月、前4月獲利 齊寫同期第3高

融資租賃龍頭中租-KY（5871）公布2024年4月自結合併營收85.33億元，月減2.54％、年增8.46％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利19.73億元，月減1.13％、年減10.79％，仍創同期第三高，每股盈餘（EPS）1.22元。今（13）日股價在外資賣超減緩下，股價出現跌深反彈，盤中漲幅約3%。

累計中租前4月自結合併營收335.44億元、年增8.18％，續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利77.88億元、年減達14.43％，仍創同期第三高，每股盈餘4.82元。中租將於今（13）日下午召開線上法說，說明營運概況及未來展望。

觀察中租三大市場前4月營運概況，台灣、中國大陸及東協營收分別年增11％、5％、及5％，獲利分別年減7％、27％及20％。其中，台灣及東協獲利年減幅度較首季10％、34％縮小，中國大陸年減幅度則較首季25％擴大。

中租表示，4月合併營收較3月略減，主因當月計息日減少導致利息收入下滑。獲利雖較3月下滑，但信用減損損失較3月減少。前4月獲利出現衰退，主因今年中國大陸財政返還尚未入帳、且信用減損損失金額較去年同期增加。

展望2024年，中租策略長暨發言人廖英智表示，集團預期今年僅會微幅降息1碼，並據此定調發展穩健經營為原則、不貿然追求高成長，預期以東協為成長主動能、可望繳出雙位數成長，台灣及中國大陸維持個位數穩健成長，整體目標成長5～10％。

（時報資訊）

（4）盤中熱門焦點股

1.長榮（2603）：貨量需求上漲拉高需求，開盤半小時內成交逾8萬張，一舉突破200元大關。

2.堤維西（1522）：首季稅後純益大增2.12倍，EPS2.01元創單季新高，北美OEM新廠投產後再添動能，盤中急拉近9％。

3.連宇（2482）：首季毛利率大增至65％，股價落後展開補漲，急拉漲停鎖死。

4.廣運（6125）：半導體+散熱題材發酵，上周五外資轉買超千張，盤中重返9字頭。

5.巧新（1563）：首季EPS達1.17元，上市掛牌首日強彈17％，啟動蜜月行情。

6.國碩（2406）：基本面轉佳、外資連2買，早盤價量俱揚，一度站上23.2元改寫前高。

7.大同（2371）：4月營收雙升創近六年同期新高，惟近2日遭法人累砍2.5萬張，跳水殺低7％，60元告急。

8.陽明（2609）：海運好光景，三大法人連6買達14萬6741張，早一度亮紅燈。

9.材料-KY（4763）：Q1每股純益24.48元，改寫單季獲利新高，盤初股價勁揚近6％。

10.台積電（2330）：4月營收月增20.9％、年增近6成，並宣布首季配息升至4元新高，激勵ADR刷新高價，盤初高見825元，離歷史紀錄僅差1元。

11.世紀鋼（9958）：4月營收月減4.77％、年增36.15％，前4月年增21.74％，另43億元聯貸案簽約，盤初股價強彈逾6％。

12.中鋼（2002）：4月營收月減0.48％、年增1％，前4月年增2.21％，盤初股價續向上收復5日線。

13.劍麟（2228）：4月營收年成長30.26％、累前4月年增16.42％，盤初股價彈升約3％，躍過5日線。

14.益航（2601）：4月營收月減8.9％、年減7.17％，前4月年減13.58％，但航運多頭剽悍，盤初股價仍續漲約3.5％。

15.三商（2905）：4月營收月增5.29％、年增280.95％，前4月年增58.06％，盤初股價續漲約3％。

16.威剛（3260）：首季獲利幣10.6億元，年增42倍，每股純益3.62元，但短線漲多賣壓出籠，盤初大舉回落約6％。

17.居易（6216）：4月營收年增逾5成，盤初大漲約7％，挺進6個月高。

18.永道-KY（6863）：第一季營收亮眼，激勵股價續衝漲停189元。

19.奇鈦科（3430）：4月營收年狂增52％，推升股價漲逾半根，58.90元挺進1年高。

20.上詮（3363）：4月營收年增近70％，早盤股價走高約3.5％。

21.聯光通（4903）：4月營收年暴增72％，股價逼近漲停達22.70元，寫近6年新高。

22.維熹（3501）：銅價趨勢看漲可望挹注第二季營收表現，回檔即見支撐，早盤強彈逾5.5％。

23.富世達（6805）：美系摺疊機新單可望開始出貨，法人看Q2合併營收季增一成，650元附近撐住，攻高3％。

24.新日興（3376）：4月營收年增逾70％+蘋果新iPad軸承主要供應商，資金卡位，秀出半根漲停板回到180元。

25.亞翔（6139）：4月營收佳績與00944重押利多卻不敵外資賣超，今早慘打入跌停。

26.鏵友益（6877）：4月營收太耀眼，股價創逾6個月來高點，將反攻40關。

27.華固（2548）：外資連4買，150元撐住底部墊高，反彈2％望向160元，企圖扭轉頹勢。

28.巨大（9921）：歐美庫存去化影響，Q1獲利銳減37％。今早仍出現買盤進場，股價勁揚6％。

29.新光金（2888）：前4月每股稅後0.42元，外資翻多2.8萬張，惟遭賣單調節拉回測試五日線。

30.京城銀（2809）：前四月EPS為2.14元，一度漲多修正近5％，回探月線支撐。

31.開發金（2883）：前四月賺百億，每股稅後純益0.64元，外資大敲5.6萬張，進逼前高14.6元。

32.華城（1519）：首季EPS2.29元創同期新高，買盤不捧場下殺8.5％，改寫逾1個月低。

33.阜爾運通（6914）：第一季每股賺2.06元，連觸2根跌停，失守200元大關。

34.海悅（2348）：4月營收年增40.78％，前4月成長188.14％，法人偏多操作，晨盤逼近漲停價位，改寫波段高。

35.中租-KY（5871）：前4月合併獲利77.89億元，每股賺4.82元，無懼外資連4賣，連2日低點反彈，重登五日線。

36.大銀微系統（4576）：第一季每股虧損0.19元，聞訊摔跌停，70元拉警報。

37.奇鋐（3017）：Q1每股賺4.08元，有望入列MSCI成份股，盤初震盪走高3％，力保5日線。

38.國喬（1312）：4月營收為16.86億元，年增19.50％，帶量強彈半根停板，挺進季線關口。

39.聯發科（2454）：4月營收年成長48.25％，衝旗艦機SoC拚H2升溫，外資連買加持，穩守1100元及5日線之上。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）巧新掛牌首日飆漲逾2成

汽車輪圈廠巧新科技日前辦理新股抽籤，公開申購總計吸引24.54萬筆。巧新今（13日）以70元掛牌上市，盤中大漲逾兩成，盤中最高價觸及89元。

巧新第一季合併營收19.54億元，營業毛利率27％、營業利益率14％、營業淨利2.72億元、稅後純益2.49億元，獲利達成去年度的近41％，EPS達1.17元。

巧新表示，第一季營收成長，主要受惠於豐通、JLR、保時捷等歐美日系豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健動能，在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進下，加上運費、匯率等回歸正常水位，造成第一季營運表現亮眼。

巧新自結4月合併營收6.2億元、年增10.81％，累計前四月合併營收25.75億元、年增9.55％，單月及前四月營收，皆創同期次高。

（工商時報 劉朱松、曾宇平）

（6）神基首季獲利創新高 EPS達1.81元

神基（3005）第一季合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期之81.55億元成長6.75％；營業利益為12.39億元，較去年同期之7.74億元成長60.13％；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣11.04億元，較去年同期的7.66億元成長44.02％，EPS為1.81元，較去年同期的1.27元成長42.52％。今日盤中股價一度拉出半根漲停，11點半過後漲幅約3％。

神基將在本周舉行法說會，神基首季季強固電腦需求維持強勁、汽車/綜合機構件持穩，整體產品組合較佳，加上持續優化營運效率，毛利率、營益率創歷史單季次高，本業獲利則創下單季新高。

神基首季毛利率為30％，營益率為14.2％，歸屬母公司業主淨利為11.03億元。神基首季各產品線營收比重，強固型電腦約占5成、汽車/綜合機構件約占4成，轉投資的航太構件豐達科（3004）等子公司占比約1成。

神基4月營收亦繳出亮麗成積，達30.78億元，月增1.5％、年增11.3％，主要受益於強固型電腦成長動能延續；前4月營收117.82億元，年增7.9％，創下歷史同期新高。

（時報資訊、工商時報 數位編輯）

（7）藍天首季獲利衝近6季高 多頭叫好

藍天（2362）自4月中入選為「特選價值成長報酬指數」成分股以來，股價沿5日線向上，今日盤中股價大漲逾9％。根據公司首季財報顯示，首季各項數據亮麗，稅後純益8.3億元，除超車前年一整年獲利，並同時緊追去年前三季獲利8.5億元，年增2.3倍，改寫近6年單季最佳表現。

藍天首季合併營收55.28億元，年增0.4％，營業毛利11.7億元，年增7％，毛利率21％；營業利益4.38億元，年增11％，營業利益率8％；稅後淨利8.3億元，年增130％。首季營業表現創下四率四升的佳績，為近6年單季最佳表現，單季EPS1.42元，每股淨值73.4元。

筆電事業今年首季出貨39.6萬台年增2％、營收47.54億元年增1％，達成年增目標。受惠AI PC推出，喜迎筆電換機潮來臨，今年接續往年挑戰季季增及年增的佳績。

藍天筆電事業Q1出貨39.6萬台，年增2％，主要得利於亞太區及歐洲區的雙位數增長；受惠首季美元匯率走升，營收47.54億元，年增1％，營業利益年增16％，量價同時提增，整體表現淡季不淡。

藍天4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高，營收21.6億元，近6個月新高，單月營收月增23％、年增12％，在AI PC需求即將帶來的關鍵動能驅動下，第二季可望續創佳績，力拚季增、年增目標。

（時報資訊、工商時報 數位編輯）