「粿粿繪本館」開幕　四大特色推廣親子共讀

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座落於台北市信義區的小型百貨商場吉祥道，主打人文風情，散發文青風格，透過食、衣、住、趣等四大空間設計亮點，交織出精緻品味的全新型態生活聚落。5月11日，位於吉祥道2樓的「粿粿繪本館」正式開幕，源自藝術家親手繪製而成的精緻空間，洋溢童趣的桌椅與擺飾，搭配寶于藝術中心創辦人，同時也是粿粿繪本館藝術視覺統籌于恬，以美學觀點精選的童書繪本，並可預約專屬時段由陪讀姊姊伴讀，讓大朋友、小朋友都能充份感受共讀繪本的溫馨樂趣，最適合親子一同前往，共享悠遊故事之境的美好時光。

開幕活動當天，「粿粿繪本館」特別邀請台灣豎琴中心創辦人邱孟璐與愛女周妍優雅聯彈，再加上新生代豎琴新星張悅臨與張尹騫的聯合演出，療癒心靈的天籟音韻，迎來賓客掌聲不斷。此外，現場也悉心安排陪讀姊姊，伴讀兒童閱讀各式精美繪本，甜美聲音與清晰口調，引領小朋友翩然進入精彩趣味的故事世界。不僅如此，活動中也同步發送打卡好禮，由卡芮詩保養選物提供的DUNAY吾嬡拋光手足膜禮盒組，讓一同前來的媽媽們，在母親節前夕也能共同感受這份甜蜜溫馨。

兒時最美回憶 親子共讀繪本時光

當一個孩子成長茁壯後，曾經在幼時與父母一同悠遊於故事裡的時光，是腦海中最美好的回憶。因為時光不會倒流，這個親子共讀繪本的寶貴經驗，錯過便不會再有，能夠與孩子共讀繪本的每分每秒，更顯格外珍貴。於此，選品題材豐富的「粿粿繪本館」如是誕生，每個環節，都是以開發學齡前幼兒的美感創意為目的。

「粿粿繪本館」全館由藝術家手繪落成，特別是由兩位當代藝術家親手完成的大樹牆，細膩營造一個在樹下說故事給孩子聽的溫馨畫面，色調淡雅舒心，繪本陳列則有各類美學觀點選書。此外，現場也將有陪讀姊姊繪本伴讀、全室磁力片創作、粉筆繪畫黑板牆、主題木質玩具等多樣化事物與情境，不僅激發孩子們的無限想像力，也希望共同來到此地的父母，也能擁有一個舒適暖心的休息空間。

粿粿繪本館特色1：藝術家手繪呈現

繪本是孩子與美感之間的橋樑。粿粿繪本館以藝術家手繪的方式呈現，並從美學的角度協同選書。在繪本館內有陪讀姊姊共讀繪本，並有不定期的主題活動，進而豐富孩子們的繪本體驗。

粿粿繪本館特色2：全室磁力片

專為孩子們設計的空間，能夠激發孩子們無限創意。磁力片是一種開放性玩具，比一般積木有更高的自由度，透過玩磁力片的過程，孩子可以培養想像力、好奇心、空間概念、解決問題的能力等，在趣味之餘更賦予教育意義。

粿粿繪本館特色3：粉筆黑板牆

為造訪繪本館的孩子們，精心建立一個互動式的藝術角落，在這裡，隨時能讓兒童自由揮灑繪畫才能。

粿粿繪本館特色4：主題木質玩具

主題木質玩具是精心設計的玩具，不僅具有獨特美感，還能激發孩子想像力，讓孩子在這些美麗的木質世界中盡情探索。