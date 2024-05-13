《國際產業》安謀傳跳到第一線 明年推出自家AI晶片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據日經新聞周日的報導，軟銀集團(Softbank Group)的安謀(Arm)將在2025年推出首款自家的人工智慧(Ai)晶片。預計此舉將直接槓上此前想收購安謀的輝達。

報導指出，安謀將成立人工智慧晶片部門，並計畫在2025年春季之前打造出原型。而首批的量產將由晶圓代工廠負責製造，預計將於2025年秋季開始。

據了解，初期的開發成本將由安謀負擔，而總成本將達數千億日圓，軟銀將共同出資。

報導說，一旦建立大規模量產系統，該人工智慧晶片業務可能被分拆出來，並安置於軟銀集團之下管理。而軟銀已經與台積電(2330)等製造商進行談判，以確保生產能力。

目前安謀、台積電、軟銀均未針對新聞報導提出評論。

安謀的主要業務不在晶片製造，主要是對晶片設計進行授權，透過收取IP的使用費來賺取資金，其中蘋果、輝達、三星等晶片設計公司都是安謀的客戶。

安謀一直試圖在在資料中心市場進行業務擴張，而且資料中心的營運商一直試圖建立自己的晶片，已降低對輝達晶片的依賴。

由於外界押注於安謀將從AI運算激增當中受益，該公司自從在2023年9月於美股IPO以來，至今股價已翻倍，市值超過1000億美元。

軟銀集團預計周一公布財報，預計會再度出現虧損。由於軟銀擁有充裕的流動性，投資人急切地等待集團公布有關新的成長型投資的線索。