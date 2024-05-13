航海王上演吸金大法 法人散戶搶進最愛「這檔」

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受惠SCFI指數連續第五周反彈，航海王上演吸金大法，近日貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）成為法人、散戶瘋搶標的，其中又以陽明最受法人散戶追捧，今（13）日開盤不到一分鐘，陽明、萬海就亮燈漲停，長榮也大漲逾9％，早盤交易量前五大上市櫃公司，貨櫃三雄就占三席，成為市場人氣焦點。

SCFI指數上周五（10日）為2305.79點，周漲幅18.82％；美東線為5,562美元/FEU，周漲幅19.33％，美西線為4,393美元/FEU，周漲幅21.96％，歐洲線運價為2,869美元/TEU，周漲幅24.74％，SCFI指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成。

貨櫃三雄近日重獲市場資金青睞，成為法人、散戶瘋搶標的，以萬海來看，近三個交易日，三大法人合計買超逾2.2萬張，上周五融資增加1,628張，但融券卻連續三個交易日大增4,637張，萬海今日早盤股價跳空大漲，早盤一度亮燈漲停，盤中多空交戰激烈，10點過後成交量已逾10萬張，居今日台股上市櫃公司交易大第五大。

陽明近四個交易日三大法人合計大買近14萬張，融資餘額近二日增加逾1.2萬張，融券也增加約4,300張，今日陽明開盤不到一分鐘即攻上漲停，10點過後成交量逾24萬張，居今日台股上市櫃公司交易量之冠。

長榮上周五三大法人合計買超3.4萬張，近四個交易日融資餘額增加6,715張，今日長榮早盤漲幅一度逾9％，盤中漲幅收歛至7％左右，10點過後成交量逾10萬張，居今日台股上市櫃公司交易量第四大。

法人表示，SCFI指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為因應大陸五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，預期5月運價有望維持在高檔水準。

考量紅海事件有利去化市場過剩運力，今年第一季財報出爐及第二季運價走勢優於預期，將有利市場調升航商獲利預估。