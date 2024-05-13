《國際經濟》誰是保值王？這檔媲美「黃金」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據彭博所做的調查，部分受訪者表示，美國巨型科技股不僅可做為壓寶AI等創新的投資標的，或許還有「抗通膨」的作用。

根據Bloomberg Markets Live Pulse所做的調查，46%的受訪者認為數十年來被視為避風天堂的黃金仍是抗通膨的最佳選擇。但有近三分之一的受訪者表示，美國科技巨頭是他們認為的保值首選。

這突顯出輝達（Nvidia）、亞馬遜和臉書母公司Meta Platforms等公司在美國金融市場所掌控的主導地位。他們在主要經濟領域的影響力已經擴大，得以產生穩定的獲利，並帶動股市走高。

雖然和2022年的高峰相比，美國的通膨率已經大幅回落，但今年前三個月卻出現通膨停滯的跡象，不僅仍高於聯準會設定的2%目標，而且還超出經濟學家預期。現在，通膨反彈回升已經成為投資人最擔憂的事，大多數受訪者將通膨捲土重來視到今年底金融市場可能面臨的頭號「尾部風險」（Tail Risk）。

美國將在本周三發布消費者物價指數（CPI），市場預估為年漲約3.4%。

自2021年3月美國通膨率首次漲破2%以來，人稱「AI晶片王」的輝達股價已經飆漲為6倍多。即使是股價陷入震盪的蘋果在這段期間也上漲了逾50%，優於標普500指數的上漲約30%。值得注意的是，與其他成長型股票一樣，科技公司對通膨和利率的變化很敏感，因為其估值很大程度上取決於未來的獲利。

此外，約四分之一受訪者認為美國經濟衰退是2024年最大的風險。在這種情況下，公債會成為較好的避風港，而非股票。

近四分之三受訪者仍然認為美元是最好的避險貨幣，約23%受訪者選擇瑞士法郎，而選擇日圓的比例則急劇減少。以地區來看，在美國和加拿大的受訪者中，有86%認為美元的避險效果最好，而在歐洲，則有43%的受訪者選擇瑞士法郎。

調查顯示，由於兌美元大貶，以及日本實行超寬鬆貨幣政策，日圓已經失去避險天堂的地位。日本和美國之間存在的巨大利差導致日圓日前一度跌破160大兌一美元大關，創下1990年以來新低。