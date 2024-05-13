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《通網股》統新首季每股虧0.84元 前4月營收年增1成

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【時報記者郭鴻慧台北報導】統新(6426)首季合併營收7956萬元、合併營業損失5634萬元、稅後淨損(公司業主權益)3250萬元，每股稅後虧損0.84元。其中合併營業費用較去年同期增加1020萬元，主係研發費用增加324萬元及2024年第一季認列預期信用損失6,75萬元所致。

統新2024年第一季平均毛利率較去年同期減少，主要是因營收影響庫存去化速度而認列存貨評價損失1409萬元。

統新兩大業績主軸，網路基礎建設與AI雲端資料中心，前者將關注美國各州政府發布各項基建補助政策與相關計畫進度，後者則以服務標案取得客戶的需求釋出，目前美國各州網路基礎建設相關進度未有明顯的發展，而AI雲端資料中心需求則持續穩健發展。

統新今年4月合併營收2059萬元，前4月合併營收1億0015萬元，年增率10.90％，係AI激勵雲端資料中心發展需求，雲端服務提供商在東南亞與印度等市場，都在積極擴建資料中心，公司配合長期服務的客戶，穩健提供產品所致。

全球電信AI時代的正式來臨，統新提供光學鍍膜服務、光通主動與被動濾片與資料中心多元產品等，並將產品延伸發展到智慧醫療、車聯網等各種多元領域應用需求，旨在提升業績來源與降低單一產業景氣榮枯風險。

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