《電週邊》奇鋐Q2會比Q1好 3外資釋最新報告

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【時報記者張漢綺台北報導】散熱模組廠奇鋐(3017)第1季稅後盈餘為15.64億元，每股盈餘為4.08元，奇鋐副總經理陳易成表示，第2季營收及毛利率都會比第1季好，目前GB水冷產品在CSP廠認證均已拿到，預計今年第4季正式進入量產，1家亞系外資及2家美系外資最新報告同步調高奇鋐2024年/2025年每股盈餘/獲利預估，激勵奇鋐今天盤中股價走高。

奇鋐第1季歸屬母公司淨利為15.64億元，季減6.4%，年增55.31%，每股盈餘為4.08元；累計前4月合併營收為204.97億元，年增23.11%；陳易成表示，第1季有農曆過年是今年的底部，第2季營收及毛利率將較第1季微幅成長，第3季起會明顯成長，可望是季季好。

在水冷產品部分，奇鋐表示，目前公司在CSP廠採用Nvidia GB系列水冷產品認證已經通過，也是僅有通過的兩家，預計今年第4季正式進入量產，2023年液冷產品佔公司營收比重約2%，今年可望拉升至5%到10%，明年則可望創造倍增的營收。

奇鋐表示，無論是純GPU的H/B系列或GB系列產品都有氣冷及水冷兩種架構，其中純GPU以3D VC為主，GB系列水冷較多，但也有採用風扇，除本身約6到10顆風扇，下方Switch也有風扇跟水冷板，且風扇更難做，不但不會影響毛利率，毛利率還會更好一些。

目前奇鋐大陸與越南廠水冷板(Cold plate)模組產能約115K，若單以Cold plate計算，約當月產420K，CDU月產能約1K，Manifold(分歧管)一年約30K套，奇鋐表示，若在手可能訂單全數拿下，年底前Cold Plate將再擴產50%。

在3D VC方面，奇鋐大陸廠月產能150K，越南廠為250K，奇鋐表示，H系列GPU以3D VC為主，目前越南廠3D VC已進入量產，預估今年3D VC出貨約2M到3M，明年增加至3M到4M。

奇鋐法說會後，1家亞系外資及2家美系外資同步調高奇鋐每股盈餘及獲利預估，其中亞系外資指出，奇鋐主管預期2024年第2季營收將小幅成長，2023年第3季起將明顯成長，公司看到強勁的AI需求，並充分發揮大陸3D VC產能，且越南廠產能本月開始增加，公司亦表示，如果取得更多液冷訂單，年底前可能將冷板產能進一步提高50%，我們將奇鋐2024/2025每股盈餘上調8%/6%，以反映液冷產品強勁的前景，重申「優於大盤表現」評等，目標價從695元調升至750元。

1家美系外資最新報告指出，我們認為奇鋐2023年到2025年每股盈餘年複合成長率50%是合理的，將奇鋐2024/2025年每股盈餘調高5%/3%，以反映更高的液冷產品貢獻，給予「加碼」評等，目標價亦由860元調高至888元；另一家美系外資將奇鋐2024年和2025年獲利預估上調5%和7%，以反映產品結構轉變和規模效益，給予「持股續抱」評等，目標價上調至520元。