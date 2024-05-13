重啟中日軍事交流 陸軍官本週訪日參觀自衛隊基地

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據美國之音報導，20名中國校級軍官本周二（5月14日）將出訪日本，參加由日本笹川和平財團舉辦的日中軍官交流活動，其為期一周的行程包括參觀防衛省、航空自衛隊小牧基地、海上自衛隊舞鶴基地等。區域緊張情勢下，日中的軍事交流備受關注。

報導稱，日中軍官交流計畫旨在通過校級軍官的互訪和交流，深化日本自衛隊和中國人民解放軍軍官世代間的彼此瞭解。這個由民間組織主導的軍事交流活動，自2001年開辦以來，隨著兩國關係的起伏而斷斷續續舉行。

根據笹川和平財團官網介紹，該計畫旨在通過互相視察陸、海、空部隊，舉辦國防政策研討會，與國防官民交流意見，考察企業、農村，舉辦歷史、社會、文化培訓等方式，增進相互瞭解和友誼。

此交流活動先前因新冠疫情中斷了3年後，於2023年7月重啟，日本自衛隊代表團當時率先訪華，造訪山東青島、浙江杭州等地區的軍事基地和部隊。中方原定當年9月回訪，但因故取消。日媒共同社當時報導，中國取消回訪，恐受東京電力福島第一核電站處理水排放入海一事的影響。

報導稱，日本與中國近年因尖閣諸島（中國稱釣魚台）領土爭執、台海局勢及中國在南海咄咄逼人的軍事化行動等原因，關係日趨緊張。去年8月，日本因核處理水排海，又引發中國全面禁止日本水產品進口等一連串事件，兩國關係再交惡，雙方現試圖為此僵局尋求突破。

日本笹川和平財團去年5月宣佈重啓兩軍交流活動時，正逢七國集團（G7）領導人在日本廣島召開的年度峰會剛落幕。G7當時發佈的聯合公報強調，成員國必須共同抗衡中國的經濟脅迫，也對中國在東海和南海的強硬行為及任何片面通過武力或脅迫改變現狀的企圖，重申強烈反對。

當被問及恢復日中軍事交流活動的時機時，日本笹川和平財團名譽會長笹川陽平當時表示：「政府和民間的情況不同。在這種時候，民間建立相互理解的窗口是有效的、保持往來和非正式的交談非常重要。這種軍事交流在世界上也是特別的。」

截至去年3月的統計，該計畫架構下，日本代表團已13度訪華、總計訪員達152名自衛隊成員；中國代表團則12度訪日、總計訪員達228名解放軍人員。

此外，韓國、日本與中國正商議於5月底於韓國首爾舉行三方峰會，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅及中國國務院總理李強預計出席會談。在美國與日、韓強化安全合作之際，日、韓也致力於穩定與中國的關係。