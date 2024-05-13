《光電股》打造全方位安防 晶睿推AI網路攝影機

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【時報記者張漢綺台北報導】晶睿通訊(3454)宣布首度推出AI入門級9383系列網路攝影機，讓用戶在可負擔之預算下，享受AI影像分析服務，輕鬆辨識人物及車輛特徵，提升營運及管理效率，藉由軟硬體整合之AI解決方案，建置全方位安防環境。

根據研究機構統計，內建AI功能的網路攝影機出貨比例到2027年將翻倍成長，晶睿通訊產品企劃處處長廖邦廷表示：「晶睿通訊深耕安防產業逾24年，為接軌蓬勃發展的人工智慧市場，持續推出以客戶為中心的多元產品。

為加速AI應用落地，擴大產品市占率，晶睿通訊首度於C系列網路攝影機中，推出AI入門級9383系列網路攝影機，並結合領先業界的AI智能監控系統VSS，瞄準全球市場的中小企業主，在有限的預算下也能打造完整智能解決方案，創造更智慧、高效的運營環境。

晶睿通訊表示，AI入門級9383系列網路攝影機，搭配網路錄影主機Core+ AI Network Video Recorder(以下簡稱Core+ AI NVR)，或者是結合加入新功能「案例庫」(Case Vault)的「AI智能監控系統VAST Security Station」(以下簡稱VSS)，過往需花費許多時間整理影像資料與製作報告，現在透過「案例庫」，1 分鐘內即可迅速匯出完整報告。

晶睿通訊持續導入邊緣運算至前端攝影機及後端系統，加入AI應用強化產品效率，並落實永續經營，提供9383系列產品及Core+ AI NVR 5年保固，滿足不斷變化的市場需求，為用戶實現智能安全新未來。