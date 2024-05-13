《綠能環》基士德-KY首季每股獲利0.6元 營運持續改善

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【時報記者郭鴻慧台北報導】基士德-KY(6641)首季累計營收為4.07億元，較去年同期3.53億元增加15.3%，稅後淨利為1,892萬元，相較前期稅後淨損510萬元，營運持續改善；其中歸屬母公司淨利為2,202萬元，每股稅後淨利0.6元。

基士德指出，首季包含台灣、中國大陸、及越南等各地區之經濟成長率表現均超乎預期，公司在中國大陸、台灣及越南地區的業績均有雙位數成長，業績成長貢獻首季業內獲利416萬元，加上業外獲利2,001萬元的挹注(其中包含認列轉投資裕山公司投資利益807萬元)，獲利明顯優於去年同期。

基士德今年台灣地區的業務將在設備、智能及工共工程等領域穩步前進，同時並將結合生態系力量，尋求東南亞地區業務拓展的機會。

基士德KY去年(2023年)合併營收為17.74億元，稅後淨利為3,818萬元，歸屬母公司淨利為4,687萬元，董事會已經通過2024年將配發現金股利1元。

基士德轉投資裕山環境1月12日已登錄興櫃交易，其2023年度營收達新台幣14.62億元，淨利達9,555萬元，目前基士德KY持有股權 21.63%。在中國大陸市場方面，除致力環保行業基礎業務質與量的成長外，因應政策面節能降碳的發展趨勢，公司將持續推出節能降碳方案，對環保以外的碳控排行業客戶進行開發，以尋求新的業務增長機會。