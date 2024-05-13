《汽車股》明年營收戰百億 巧新蜜月大漲2成

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【時報記者莊丙農台北報導】巧新(1563)今天以每股70元掛牌上市，開盤83元，盤中最高來到84.3元，漲幅逾2成。巧新目前已累積包括JaguarLandRover、Lexus、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利、保時捷等共30個國際車廠客戶、42個品牌的合作經驗，董事長黃聰榮指出，目前景氣還有不確定因素，第2季景氣預期與第1季差異不大，但已在手訂單來看，下半年優於上半年，明年營收挑戰百億元。

巧新為勞斯萊斯庫里南BLUESHADOW「幻藍謐影」量產輪圈唯一供應商，歷經2年時間與勞斯萊斯共同開發設計至量產。此次在輪圈的造型設計上，沿用CullinanBlackBadge輪圈造型。表面處理方面，則於車刀面做透明黑噴塗，與現有CullinanBlackBadge輪圈做區分，並將限量典藏版的BlueShadow「幻藍謐影」提升到更高層次。

巧新近期董事會決議通過員工持股信託相關事宜，預計於今年第3季前完成與銀行簽署契約，以期透過定期的薪資提撥、公司相對提撥，讓員工可以透過投資公司持股，一同隨著公司業績成長而增值，強化對公司忠誠度來達到提高工作動力及效率。

截至目前已接獲高達38款新車款訂單，其中在電動車方面，豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款，至今已交付32款電動車，2023年電動車接單量較2022成長1倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。