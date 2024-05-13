《國際經濟》亞幣倒一地 台灣靠「2神器」挺過風暴

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美元走強導致亞洲貨幣陷入震盪，但台灣受惠於人工智慧（AI）引爆的科技榮景，在驚滔駭浪中得到一些喘息機會。

4月份，在月底聯準會召開貨幣政策會議之前，由於市場押注該美國央行的政策立場可能轉向鷹派，美元強勢表態，而亞洲貨幣普遍走軟。

相較之下，台幣兌美元貶值的幅度小於韓元和日圓。分析師將台幣的強韌歸功於科技業帶動的出口復甦，以及外資湧入推動台股反彈。根據交易所數據，台灣股市連續第三周呈現淨流入，且自4月中旬以來，台股表現優於其他亞洲股市。

台灣央行外匯局長蔡（火冏）民上周在記者會上表示，因電子業和半導體業復甦，台灣不需要像日本那樣加大干預力道，他並表示台灣的美元供應「相對穩定」。

根據彭博所做的調查，新台幣的「歷史波動率」（historical volatility）低於韓元和日圓。該指標用於衡量貨幣的30日移動波動性。

台幣兌美元匯率在4月份貶值1.7%，跌幅小於韓元和日圓匯率。韓元和日圓暴跌一度引發韓國當局的口頭警告，並疑似迫使日本當局在4月出手干預。印尼央行也在4月意外升息，以捍衛印尼盾。

相較之下，台灣方面則相對輕鬆一些。法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略部門主管Ju Wang表示，台灣央行「不需要太過干預，因為當地股市表現很好」。在另一份報告中，該投銀表示，台灣沒有金融不穩定的問題，且出口復甦使外匯供應穩定，因此台灣央行得以維持相對而言比較「不插手」的立場。

由資通訊與影音產品外銷推動，4月台灣對美國的出口額較去年同期暴增81.6%，達到102億美元。

但專家警告，一旦美元重拾升勢或外資撤離台股，央行決策官員就可能改變對匯率的立場。新加坡華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）外匯策略師Christopher Wong表示，如果聯準會官員的發言持續引導市場押注美國延後降息或減少降息次數、甚至押注美國升息，那麼美元可能回拾強勢，這意味著台灣央行可能仍需要積極進行干預。