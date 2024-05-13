《電週邊》藍天首季獲利衝近6季高 多頭叫好

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【時報記者任珮云台北報導】藍天(2362)自4月中入選為「特選價值成長報酬指數」成分股以來，股價沿5日線向上，今早再漲逾4個百分點。根據公司首季財報顯示，首季各項數據亮麗，稅後純益8.3億元，除超車前年一整年獲利，並同時緊追去年前三季獲利8.5億元，年增2.3倍，改寫近6年單季最佳表現。

藍天首季合併營收55.28億元，年增0.4%，營業毛利11.7億元，年增7%，毛利率21%；營業利益4.38億元，年增11%，營業利益率8%；稅後淨利8.3億元，年增130%。首季營業表現創下四率四升的佳績，為近6年單季最佳表現，單季EPS 1.42元，每股淨值73.4元。

筆電事業今年首季出貨39.6萬台年增2%、營收47.54億元年增1%，達成年增目標。受惠AI PC推出，喜迎筆電換機潮來臨，今年接續往年挑戰季季增及年增的佳績。

藍天筆電事業Q1出貨39.6萬台，年增2%，主要得利於亞太區及歐洲區的雙位數增長；受惠首季美元匯率走升，營收47.54億元，年增1%，營業利益年增16%，量價同時提增，整體表現淡季不淡。

根據市場分析，預期全球筆電第二季的整體出貨量將呈現穩定增長。主要的驅動力包括商務的強勁需求以及消費者對新一代AI筆電的興趣。藍天亦看好整體筆電需求回溫，第二季備戰中國618購物節及亞太地區景氣回溫之預期效應，加上新機種搭載Intel和AMD的新世代平台，可支援微軟AI應用之需求，具有更強大的處理能力和更優化的能源效率，透過持續優化之散熱模組避免高溫並增進效能，預期將吸引更多消費者和商業用戶的關注。

此外，今年首季中國GDP增長高於市場預期，消費品零售增加，百腦匯事業群及群光百貨廣場營運活躍，業績增溫向上，穩定挹注集團獲利。單季租金收入CNY 1.75億元，年增1.4%。轉投資30%的群光百貨廣場今年首季延續上季獲利步伐，單季稅後淨利CNY0.21億元，配合第二季五一長假及母親節、端午佳節購物送禮消費旺季來臨，回饋促銷迎人流，可進一步推升Q2業績表現。

藍天4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高，營收21.6億元，近6個月新高，單月營收月增23%、年增12%，在AI PC需求即將帶來的關鍵動能驅動下，第二季可望續創佳績，力拚季增、年增目標。